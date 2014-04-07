بالفيديو:كريستال أبي عاصي تطلعك على حميات النجمات

من المعلوم أنّ النجمات الغربيّات حريصات على رشاقتهن، إذ تتعرّض إطلالاتهن للنقد المتواصل، فالسجاد الأحمر لا يقبل بالسمينات عموماً، مع بعض الاستثناءات...

المعالجة الغذائية كريستال أبي عاصي تكشف لقارئات "سيدتي نت" سرّ رشاقة بعض النجمات اللواتي تتردّد صورهن في مواقع التواصل:

Kim Kardashian

بعد أن أنجبت طفلتها North West، استطاعت أن تفقد 25 كيلوجراماً من وزنها، خلال 3 أشهر، من دون الشعور بالحرمان، بفضل اتّباعها حمية غذائية خالية من النشويات وغنية بالبروتينات.

وفي ما يلي نموذج عن لائحة طعامها:

_ الفطور: بيض.

_ الغداء والعشاء: كميّة كبيرة من اللحم والدجاج والسمك، مع حصّة من الخضر الخالية من النشويات، ما يعني أنّها ابتعدت عن تناول البطاطس والجزر والذرة والشمندر.

Beyoncé

أجبرت النجمة الأمريكية على خسارة كميّة كبيرة من وزنها بأقصى سرعة ممكنة، من أجل تصوير فيلم Dreamgirls، أحد إنتاجات سنة 2006، أي 15 كيلوجراماً خلال 10 أيّام!

ولتحقيق الأمر، امتنعت عن تناول الطعام نهائياً، وحرصت على شرب مياه ساخنة، تحتوي على بضع شرائح من الليمون الحامض خلال النهار.ولكن خبراء التغذية لا ينصحون باتّباع هذا النوع من الحميات، لكونه يُفقد العضل من الجسم، ويُساهم في زيادة نسبة الشحوم، ممّا يسمح بعودة الوزن المفقود، في وقت لاحق.

Jessica Simpson

بعد أن أنجبت ابنتيها، ازداد وزنها بشكل ملحوظ، فقرّرت أن تتخلّص منه بشكل سريع، واستطاعت أن تخسر حوالى 20 كيلوجراماً خلال شهرين أو أشهر ثلاثة، حيث شطبت من غذائها اللحم الأحمر والدجاج والسكريات والفاكهة.

وفي ما يلي لمحة عن لائحة طعامها:

_ الفطور: كوب من الزبادي و4 ملاعق من الشوفان.

_ الغداء: وعاء من الكينوا مع حصّة من الخضر النيئة، كالسطلة الغنية بالخسّ والخيار والبندورة.

_ العشاء: سمك السلمون، مع حصّة من الخضر المطهوة، لكونها تعتقد أن تلك النيئة تسبّب لها انتفاخاً.

تابعي تفاصيل الحميات في هذا الفيديو:

شاهدي أيضاً:

ما هي العوامل التي تساعدك في خسارة وزنك؟