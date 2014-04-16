أخبار عاجلة

8 الصبح - حلقة عن لقاءات الرئيس عبد الفتاح السيسى فى واشنطن - حلقة الثلاثاء 4-4-2017 -
كوبا إيطاليا: كواليس أول مقابلة مع ك. حازم إمام والإعلامي الرياضي إبراهيم شبلي -
ملاعب ONsport: حلقة الثلاثاء 4 إبرل 2017 -
قرار عاجل ومفاجئ من وزير التربية والتعليم بتأجيل الامتحانات لصفوف النقل فى جميع المحافظات.. في هذا التوقيت -
إيمري يستبعد دي ماريا من مواجهة الكأس -
السفيرة عزيزة - إسلام إبراهيم " نجم مواقع التواصل الإجتماعي " ... المونولوج لا يضحك الجيل الحالي -
السفيرة عزيزة - إسلام إبراهيم يرصد معاناة الأبناء مع الأمهات -
وزارة الزراعة والتموين تطرحان أسماك بأسعار مخفضة لمواجهة الغلاء -
السفيرة عزيزة - المونولوجيست / عصام بركات ... مهنة المونولوج في طريقها للإنقراض -
السفيرة عزيزة - حسام حامد " فنان الكوميكس " ... أول كوميكس عملته كان عن حازم صلاح أبو إسماعيل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية

أبوالفضل : الروافد الثقافية والأقتصادية عبر المهاجرين المصريين تؤدى لنجاح التجربة الديمقراطيه

  • سياسية
  • 16
Google+ Print
أبوالفضل : الروافد الثقافية والأقتصادية عبر المهاجرين المصريين تؤدى لنجاح التجربة الديمقراطيه أبوالفضل : الروافد الثقافية والأقتصادية عبر المهاجرين المصريين تؤدى لنجاح التجربة الديمقراطيه

متابعة : وليد سلام

أعرب الكاتب السياسى محمد أبوالفضل عن تفاؤله بأن المعاصرة مؤهلٌة تماماً لخوض التجربة الديمقراطية التي ستؤتي ثماراً ناضجة بأسرع مما نتوقع، فالأصل في المعادلة يكمن في تنوع الفكر السياسى  ، وتقبل الرأى والرأى الأخرى ، وثقافة العمل التاريخية الموروثة، وفقه الضرورات الذي كان ومازال يحكم طريقة المصريين  في التعامل مع تحديات الأيام وتقلباتها، وكذا الحضور الأفقي الكبير في المهاجر العربية الأفريقية  والعالمية، مما يوفِّر غطاءً كبيراً لاحتياطات مادية وبشرية وعلمية واسعة.
ينتشر المصريون في أربع أرجاء المعمورة، بوصفهم أحد أكثر شعوب العالم قدرة على التكيُّف والترحُّل والتفاعل، حتى أن البيئة الثقافية والعلمية والمالية الدولية تجد لها تواشجاً، مؤكداً مع المهاجرين المنتشرين في أربع أرجاء المعمورة، فمن إندونيسيا شرقاً، مروراً بالصين والهند وفيتنام، حتى أوروبا والولايات المتحدة وكندا غرباً.. مروراً بكامل بلدان الخليج والجزيرة العربية، وحتى شرق أفريقيا وعمقها العربي والأفريكاني.
تلك الخارطة البشرية المهجريَّة المصرية كانت ومازالت تمثل رافداً كبيراً من روافد الفكر والثقافة الى جانب كونها روافد اقتصادها المالي المتوازن، رغماً عن العواصف والتراجعات الداخلية غير المنكورة.
وفي معرض حديثي مع بعض المصرفيين المصريين ، وتساؤلاتي المحتارة حول قدرة العملة المصرية على الصمود وسط القلاقل السياسية والمجتمعية.. قال لي أحد أكثر الرائين العارفين للمالية المصرفية، وبشكل قاطع مانع.. قال: إن السر يكمن في تحويلات المهاجرين المصريين، وليس في أي شيء آخر.
أسوق هذه الحقيقة للتدليل على الآفاق الكبيرة المحتملة لمشاركة المهاجرين في التنمية، من خلال الذهاب مباشرة إلى صيغة الدولة الجديدة التي ستسمح بتوسيع ملعب المشاركة، والتنافس الشريف، والتنمية الدائرية
 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية
    الكلمات الدلائليه

معلومات الكاتب

مواضيع متعلقة
عفت السادات: كلمة ترامب تؤكد تقارب وجهات النظر بين مصر وأمريكا

عفت السادات: كلمة ترامب تؤكد تقارب وجهات النظر بين مصر وأمريكا

لغز اللوحات المعدنية الخاصة بالسيارات في مصر: «اعرف معنى حروف وأرقام لوحة عربيتك»

لغز اللوحات المعدنية الخاصة بالسيارات في مصر: «اعرف معنى حروف وأرقام لوحة عربيتك»

حجم إنتاج مصر من الاسماك

حجم إنتاج مصر من الاسماك

قصة «حجر مصري مكسور» أشعل صراعًا بين فرنسا وإنجلترا: «توج بطليموس على عرش مصر»

قصة «حجر مصري مكسور» أشعل صراعًا بين فرنسا وإنجلترا: «توج بطليموس على عرش مصر»