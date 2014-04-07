10إطلالات أنيقة من النجمة Shailene Woodley

ستايل السيدة وطريقة ارتدائها للملابس تحكي لنا الكثير عن شخصيتها، وفي حالة الممثلة الشابة Shailene Woodley يمكن أن نصف شخصيتها بالمرحة والأنيقة، فهي تهوى ارتداء الملابس المريحة والناعمة، وقد شاهدناها متألقة ببساطتها في عدة مناسبات سابقة، ولكن في حفلات الترويج لفيلمها الجديد "Divergent" قررت النجمة الشابة أن ترينا الجانب الأنثوي الناعم في شخصيتها، حيث تألقت بأجمل الإطلالات على السجادة الحمراء.

في لوس أنجلوس افتتحت Woodley جولتها الترويجية بفستان ذهبي جميل حمل توقيع المصمم اللبناني الشهير إيلي صعب، أما في لندن فقد اختارت فستاناً طويلاً بتفاصيل دانتيل ناعمة باللون الأزرق من Stella McCartney، وفي ألمانيا تألقت بفستان أبيض يحمل خطوطاً ذهبية جميلة من تصميم زهير مراد، وكان آخر ظهور لها في إسبانيا قبل أيام، حيث تألقت باللون الأحمر الساحر بفستان من Donna Karan.

تظهر بساطة Shailene Woodley بإطلالاتها الجميلة بالبدل من فترة إلى أخرى، حيث وقع اختيارها على بدلة بسيطة باللون البيج من Dolce & Gabbana، وبدلة رسمية أخرى باللون الأسود نسقتها بطريقة جميلة مع حذاء جميل باللون الأحمر.

شاهدي معنا كيف تألقت Shailene Woodley بـ 10 إطلالات أنيقة.



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