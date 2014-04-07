"Marc by Marc Jacobs" يختار عارضة من مواقع التواصل الاجتماعي

قررت المصممتان Katie Hillier وLuella Bartley المسؤولتان عن خط الأزياء الثانوي للمصمم Marc Jacobs، والذي يحمل اسم "Marc by Marc Jacobs"، أن تختارا عارضة الموسم المقبل بطريقة جديدة تماماً.

حيث أطلقت الدار نداء على مواقع التواصل الاجتماعي ذكرت فيه أن على كل من يطمح بأن يظهر في إعلانات ماركة "Marc by Marc Jacobs" لموسم خريف وشتاء 2014 أن ينشر صورته على هاشتاق "#CastMeMarc"، مما جعل الهاشتاق يكتظ بالصور والمشاركات المختلفة من الرجال والنساء.

لطالما أثار Marc Jacobs الجدل فيما يخص إعلاناته التي كان آخرها اختياره للنجمة Miley Cyrus لتكون الوجه الإعلاني للمجموعة الصيفية، فهل تعتقدين بأن هذه الطريقة ستنجح في اختيار الوجه المناسب للدار؟؟