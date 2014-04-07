أمن المنيا يضبط مواد مخدرة و سلاح وآثار في حملة أمنية

أسفرت حملة أمنية مكبره قامت بها مديرية أمن المنيا، ،أمس ،عن ضبط مواد مخدرة وسلاح وأثار وتحرر عنها المحاضر اللازمة .

تلقي اللواء أسامة متولي، مدير أمن المنيا ،إخطارا من العميد هشام نصر ،مدير البحث الجنائي، يفيد القبض علي كل من خالد م 33 ،سنه عاطل، ومحمد م 33 سنه، عاطل ،من سما لوط وبحوزتهما 4500 قرص مخدر متنوع بقصد الإتجار ومبلغ مالي وقد تحرر عن ذلك المحضر رقم 2032 لسنة 2014 إداري مركز سمالوط .

> وقامت الحملة الأمنية بضبط 13 متهم بحوزتهم 15 قطعة سلاح ناري غير مرخصة بينهم 3 بندقية آلية ،كما تم القبض علي كل من وائل م 32 سنه، فلاح وشحاتة م 26 سنه فلاح ،وقياتي ا 52 سنه فلاح، من العدوة وبحوزتهم 5 تماثيل ذهبية اللون يتراوح أطوالها ما ين 15 إلي 20 سم يشتبه في أثريتهم ،وقد تحرر عن ذلك المحضر رقم 802 لسنة 2014 إداري مركز العدوة .