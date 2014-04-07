"أصحاب المعاشات" تطالب بالتسوية مع معاشات ما قبل 1 يوليو

طالب سعيد الصباغ، الأمين العام للنقابة العامة لأصحاب المعاشات، بتسوية جميع معاشات ما قبل 1/7/2013 بما بعد 1/7/2013.

واختص المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، خلال تصريحاته لـ"اليوم السابع" بذلك، خلال اجتماع الأول مع الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، قائلًا "ليس من المنطقى أن يكون المعاش الجديد أكثر من القديم"، وكان رد محلب عليه بأنه طلب "منطقى"، مضيفاً أنه يرجو من وزيرة التضامن مراعاة ما جرى باجتماع رئيس الوزراء ورفع كل المعاشات الأقل من 477 جنيها، لتتساوى مع من خرجوا بعد 1/7/2013.

وأضاف الصباغ، أن ما تم الاتفاق عليه مع وزير المالية على تعديل المعاشات المبكرة اعتباراً من 1/7/2013 دون انتقاص، وذلك بتطبيق أحكام المادة 165 من قانون الـتأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975 عليهم، مع التعديل التشريعى على مجلس الوزراء المقبل، يعتبر تصحيح الخطأ مادياً تم ارتكابه حينما نقل المادة 19 من القانون 135 لسنة 2010 إلى المادة 165 مقرر من قانون 79، حيث أضيف إليها حق منح سبب الاستقالة أسوة بمن خرجوا "معاش مبكر" بسبب الوفاة.

وقال إنه فيما يخص الدين الواقع على وزارة المالية "شكلاً"، فالوزارة دفعت 28.4 مليار جنيه، وخصصت فائدة 9% على مبلغ 20 مليار جنيه، والحقيقة أن الدين بدلاً من 142 ارتفع إلى 162، وهو المبلغ المدفوع بهدف الخداع.