نفقان جديدان في الطائف.. وتطوير تقاطع طريق الملك خالد

تنفذ أمانة الطائف خلال الفترة المقبلة 3 مشاريع جديدة لتحسين الحركة المرورية بشوارع وتقاطعات المدينة، وتشمل مشروع إنشاء نفق تقاطع شارع شهار مع طريق الحدائق، ومشروع انشاء نفق تقاطع طريق الملك عبدالله مع شارع السلامة، ومشروع تقاطع طريق الملك خالد مع شارع خالد بن الوليد.

وطرحت الأمانة المشاريع الثلاثة في مناقصة عامة على الشركات والمؤسسات المتخصصة سعياً الى سرعة التنفيذ لهذه المشروعات التطويرية الداعمة لتسهيل الحركة المرورية على شبكة الطرق الداخلية، وقد اطلع أمين الطائف على الدراسات الخاصة بهذه المشروعات ووقف على مواقعها بالاضافة الى المواقع الأخرى للمشروعات الجارية، ووجه بمنع أي تعارض أو تداخل بين المشروعات الجاري العمل فيها والمشروعات الجديدة، وايجاد مسالك بديلة لعبور المركبات، وضمان انسيابية الحركة المرورية.

يذكر أن المشروع الأول سيسهم في تحرير الحركة المروية بتقاطع طريق الحدائق مع شارع شهار خاصة وان هذا التقاطع يشهد حالياً كثافة مرورية عالية في فترات الذروة، ويساعد المشروع على إعطاء مرونة لحركة القادمين من طريق الحدائق والعكس والقاصدين لوسط الطائف والردف والأحياء المجاورة، أما المشروع الثاني فيهتم بمنع الاختناقات المرورية بتقاطع طريق الملك عبد الله مع شارع السلامة، وسيكون هناك جسر سطحي لخدمة السيارات الداخلة لحي السلامة والخارجة منه، والمشروع الثالث سيسهم في فك الاختناقات المرورية بتقاطع طريق الملك خالد مع شارع خالد بن الوليد وخدمة جميع الاحياء السكنية المحيطة بالموقع والتي تتميز بكثافتها السكانية والحركة المرورية العالية.