أهالي فيفاء: نؤكد بيعتنا لخادم الحرمين وولي العهد.. ونبايع الأمير مقرن على السمع والطاعة

أكد اهالي محافظة جبال فيفاء مبايعتهم لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز، ومبايعتهم لصاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز، وعبروا عن سعادتهم بقرار تعيين صاحب السمو الملكي الامير مقرن بن عبدالعزيز آل سعود وليا لولي العهد ونائبا ثانيا لرئيس مجلس الوزراء وقالوا إن الأمر الملكي الكريم ليس بغريب على خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- فقد عرف عنه بعد النظر وإدراكه ورؤيته لمستقبل هذه البلاد المباركة.

وقال محافظ فيفاء محمد بن عبدالله الغزي نحمد الله ونشكره على هذه القيادة الحكيمة التي تسعى لترسيخ دعائم هذا البلد برجال اوفياء يحملون الأمانة ويسيرون بهذا البلد نحو التطور والتقدم في مختلف المجالات.

من جانبه عبر قاضي محكمة فيفاء الشيخ سليمان جابر الفيفي عن الترحيب والارتياح الكبير لهذا القرار الحكيم بين ابناء فيفاء وقال نحمد الله العلي القدير أن هيأ لهذه البلاد الكريمة قادة يحرصون على اللحمة الوطنية وتعزيز التعاضد في رقي هذا الوطن المعطاء.

اما شيخ شمل قبائل فيفاء الشيخ علي بن حسن الفيفي فقال ان تعيين صاحب السمو الملكي الامير مقرن بن عبدالعزيز ال سعود وليا لولي العهد قرار حكيم واختيار موفق، وقال هذا ما لمسناه واضحاً في قرار تعيين الأمير مقرن ولياً لولي العهد واستمراره نائباً ثانياً لرئيس مجلس الوزراء ورفع الشيخ الفيفي باسمه وابناء قبائل جبال فيفاء اجمل التهاني والتبريكات لصاحب السمو الملكي الامير مقرن بن عبدالعزيز ال سعود.

وتمنى رئيس بلدية فيفاء الدكتور سالم بن علي منيف ان يحفظ الله قادة هذا البلد ويسدد خطاهم على الخير وقال اثلج صدورنا هذا القرار الحكيم الذي اتى في وقته.

واكد الشيخ حسن جبران الحكمي رئيس مركز هيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر بفيفاء ان قرار خادم الحرمين بتعيين صاحب السمو الملكي الامير مقرن بن عبدالعزيز ال سعود وليا لولي العهد خطوة هامة منه أيده الله لما فيه مصلحة هذه البلاد وضمان استقرارها.

واكد شيخ شمل قبائل العبدلي بفيفاء الشيخ سلمان يزيد العبدلي على مباركة ومبايعة اهالي فيفاء هذا القرار الصائب الذي اتى ليثبت متانة وصلابة نظام الحكم في المملكة.

ولفت شيخ قبيلة الحكميين بفيفاء الشيخ احمد بن محمد الحكمي الى عظيم شكره لحكومة خادم الحرمين على هذا القرار الحكيم واختيار صاحب السمو الملكي الامير مقرن بن عبدالعزيز ال سعود وليا لولي العهد وقال إن القيادة الرشيدة باتخاذها هذه الخطوة تكون قد جسدت الحكمة وبُعد النظر وهو ديدن هذه القيادة في هذا البلد منذ تأسيسه.

ورفع الشيخ حسن يحي الثويعي وكافة افراد قبيلته التهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز آل سعود، النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء بمناسبة صدور الأمر الملكي القاضي باختياره وليا لولي العهد، وان هذا القرار الذي يعكس حرص واهتمام القيادة الرشيدة على استقرار الوطن ورعاية مصالحه وكيانه وترسيخ الاستقرار السياسي للحكم في المملكة.

وقال الشيخ محمد زاهر الحربي إن الأمر الملكي الكريم يأتي تجسيدًا للرؤية الثاقبة لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين.

رجل الاعمال علي سلمان العمامي فقال ان صاحب السمو الملكي الامير مقرن بن عبدالعزيز ال سعود رجل قيادي خدم الوطن بكل تفان واخلاص وهو بهذا القرار يواصل العطاء ومسيرة البناء وقال ان قرار تعيين الامير مقرن وليا لولي العهد ونائبا ثانيا لرئيس مجلس الوزراء قرار حكيم ومهم.

اما المواطن احمد يحي المشنوي فقال لقد سخر الله لهذا البلد خيرت الرجال الذين نذروا انفسهم لخدمة بلاد الحرمين بكل تفان واخلاص ونحن نؤيد ونبارك هذا القرار الحكيم.

عبدالله زاهر الفيفي قال استبشرنا خيرا بقرار حكيم يعكس تطلعات القيادة والشعب ويرسم ملامح مستقبل زاهر لهذا البلد المبارك ونحن نجدد الولاء والبيعة لقيادتنا.

وقال المواطن فرحان محمد الحكمي قال ان هذا القرار ينسجم مع الإرادة الملكية التي تقوم على انتقال مقاليد الحكم وفق ما يقتضيه النظام الاساسي للحكم في المملكة ونظام هيئة البيعة وما تتطلبه المصلحة العليا للدولة ومواطنيها.