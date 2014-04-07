الجمارك تؤكد حرصها على توفير بيئة عمل مشجعة

هنأ أحمد محبوب مدير جمارك دبي الفائزين بجوائز الدورة السابعة عشرة من برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز، وتوجه بالشكر لجميع الذين ساهموا في حصول الدائرة على ست جوائز من هذه الجوائز المرموقة. جاء ذلك خلال حفل التكريم الذي نظمته جمارك دبي للمشاركين في الجائزة.

وقال في كلمته التي ألقاها بهذه المناسبة إن جمارك دبي حريصة على توفير بيئة عمل مشجعة تمكن الموظفين من تحقيق الإبداع والتميز في كافة مجالات العمل، بما يعود عليهم وعلى الدائرة والدولة بصفة عامة بالنتائج الإيجابية، وذلك تحقيقاً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" للتميز والإبداع في كافة المجالات وعلى جميع المستويات.

وأضاف قائلاً: "نعلم جميعاً أن الهدف الذي تأسس من أجله برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز، هو تطوير العمل في القطاع الحكومي والارتقاء بمستويات الأداء فيه من خلال توفير حوافز معنوية، وظروف عمل تحفيزية تشجع التعاون البناء وروح المنافسة الإيجابية في القطاع الحكومي. لذلك نسعى في جمارك دبي إلى مواكبة هذا الهدف من خلال تحقيق التميز والإبداع في كافة جوانب عملنا".

وعبّر عن فخره بما حققه موظفو جمارك دبي من إنجازات فريدة، مشيداً بجهودهم وتفانيهم في العمل وتعاونهم وعملهم بروح الفريق الواحد، وإصرارهم على تقديم الأفضل وتحقيق التميز في كافة جوانب العمل.

وفي نهاية كلمته، دعا أحمد محبوب الموظفين إلى مواصلة العمل بنفس الوتيرة لتحقيق المزيد من النجاحات والحصول على المزيد من الجوائز في الدورات المقبلة.

من جهته قال أحمد كاظم، مدير أول إدارة الاستراتيجية والتميز المؤسسي، إن هذه النتائج المشرفة لم تكن لتتحقق لولا تضافر جميع الجهود والعمل بروح الفريق الواحد ودعم القيادة العليا في جمارك دبي، وخاصة اللجنة القيادية العليا لبرنامج دبي للأداء الحكومي المتميز، كما أنه جاء نتيجة لفكر واستراتيجية ومنهج علمي وعملي قامت إدارة الاستراتيجية والتميز المؤسسي باتباعه.