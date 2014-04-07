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إحالة قاتلة الطفلة «لميس» إلى الصحة النفسية

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إحالة قاتلة الطفلة «لميس» إلى الصحة النفسية إحالة قاتلة الطفلة «لميس» إلى الصحة النفسية

    أحالت المحكمة العامة بالرياض الخادمة الأثيوبية أمس قاتله الطفلة (لميس) والتي سبق وأن صدر بحقها حكم شرعي قبل أشهر لمستشفى الصحة النفسية بالرياض للكشف على الخادمة وما تعانيه من أمراض نفسية.

وكشف المحامي أحمد الراشد، المكلف بالترافع عن الخادمة الأثيوبية من قبل السفارة الأثيوبية في تصريح ل «الرياض» أن القاضي وافق على طلب إحالة القاتلة إلى مجمع الأمل للصحة النفسية للكشف عن حالتها وإقرار ما تعانيه من أمراض على لجنة طبية تشكل من إدارة مجمع الأمل والصحة والنفسية لضمه لملف القضية.

وكشف المحامي الراشد في حديثه ل «الرياض» أن السفير الإثيوبي في طلب منه بإلحاحٍ الترافع عن الخادمة الإثيوبية قاتلة الطفلة «لميس»، التي صدرَ بحقها حُكم شرعي بالقِصاص. وعقد معه اجتماعاً حضره وفدٌ من القنصلية ومترجمون في بداية القضية وارتكاب الخادمة لجريمة القتل لمُناقشة المُتهمة لمعرفة دوافع الجريمة التي ارتكبتها. وأضاف أنه طلبَ فُرصة لدراسة القضية من جميع جوانبها، إلا أنه قد يعتذر عن عدم القبول بالترافع في القضية؛ كون المقتولة «طفلة» ليس لها ذنبٌ على الإطلاق.

تجدر الإشارة أن المحكمة العامة بالرياض قد أصدرت في وقت سابق، حكماً بالقصاص على الخادمة الإثيوبية قاتلة الطفلة «لميس»، بعد جلستين فقط من نظر القضية، عقب اعتراف الخادمة بقتل الطفلة. حتى جاء القرار الأخير أمس بعرضها على لجنة طبية بمجمع الأمل للصحة النفسية لإصدار تقرير طبي على وضعها النفسي وتحديد التطور المرضي لديها أذا ثبت ذلك.

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