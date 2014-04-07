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زوجة ” البلتاجي”: لن نسمح لـ ” السيسي” بالوصول للحكم

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زوجة ” البلتاجي”: لن نسمح لـ ” السيسي” بالوصول للحكم زوجة ” البلتاجي”: لن نسمح لـ ” السيسي” بالوصول للحكم

قالت سناء عبد الجواد زوجة القيادي الاخواني محمد البلتاجي:” إن الإخوان» لن يسمحوا للمشير عبد الفتاح ، – المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية-  بالوصول إلى الحكم”، مشيرة إلى أن ” ترشح السيسي لا يجوز بسبب ما فعله في 30 يونيو”، على حد قولها.

واضافت عبد الجواد :” واستجاب السيسي للمصريين الذين تظاهروا في 30 يونيو، لإسقاط حكم الإخوان، وشارك مع قوى سياسية ودينية في عزل الرئيس السابق محمد مرسي، في الثالث من يوليو الماضي.

وأشارت عبد الجواد خلال وقفة احتجاجية لأمهات الضحايا الذين سقطوا من الإخوان:”  إلى أن أمهات الضحايا سيتقدمن ببلاغ إلى القضاء الإداري لمنع السيسي من الترشح، لما في ذلك من ضرر على مصالح ” ، مضيفة :” أن موقف السيسي الدولي سيئ جدا، فالدول التي تسانده قليلة” ، على حد تعبيرها.

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