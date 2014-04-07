حسام مؤنس: الأرقام المنشورة حول توكيلات «صباحي» غير دقيقة

نفى حسام مؤنس المتحدث باسم التيار الشعبي أحد أعضاء حملة حمدين صباحي المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، ما يتردد في وسائل الإعلام حول عدد التوكيلات التي جمعتها الحملة، مؤكدا أنه هذه الأرقام غير دقيقة.

وقال مؤنس على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك ” اليوم الإثنين: ” لا صحة للأرقام التي تنشر حول توكيلات تأييد حمدين صباحي، وأغلبها غير دقيق، ولا زلنا ندعو كل أعضاء الحملة ومؤيديها لعمل التوكيلات دون التفات لتلك الأرقام غير الدقيقة”.

وكانت وسائل الاعلام تناقلت بعض البيانات عن أعدد ارقام التوكيلات التى حصل عليها كل من المرشحين لرئاسة الجمهورية تؤكد تفوق المشير السيسى على منافسه حمدين صباحي .