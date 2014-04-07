خوجة يستقبل وزير الثقافة اليمني والسفير الموريتاني

استقبل وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة في مكتبه بمركز الملك فهد الثقافي أمس وزير الثقافة بالجمهورية اليمنية الدكتور عبدالله عويل منذوق يرافقه القائم بالأعمال في السفارة اليمنية لدى المملكة محمد بن عبدالعزيز عثمان. وتم خلال الاستقبال الذي حضره نائب وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالله الجاسر بحث عدد من الموضوعات الثقافية والإعلامية.

كما استقبل وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة في مكتبه بمركز الملك فهد الثقافي أمس سفير الجمهورية الإسلامية الموريتانية لدى المملكة الدكتور أحمد ولد محمد ولد آباه بمناسبة انتهاء مهام عمله سفيرًا لبلاده لدى المملكة. حضر الاستقبال نائب وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالله الجاسر ورئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون الأستاذ عبدالرحمن الهزاع.