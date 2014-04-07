مشروع الزواج الجماعي بجازان يبدأ استقبال طلبات المتقدمين

بدأ مشروع الزواج الجماعي في منطقة جازان أمس استقبال طلبات الراغبين في التقدم للمشروع للعام الحالي 1435ه وذلك بمقر اللجنة في حي الروضة الشمالي بمدينة جيزان.

وأوضح المشرف على المشروع موسى بن أحمد خمج أن المشروع سيواصل استقبال الطلبات على مدى أسبوعين، داعياً الراغبين في التقدم لإحضار صورة من الهوية الوطنية وصورتين من كرت العائلة وصورة عقد النكاح ومشهد بالراتب وصورتين شخصيتين وصورتين من حساب الآبيان البنكي.

وأشار إلى أن المشروع سيقوم بتوجيهات من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان بتنفيذ العديد من الدورات التدريبية للمتزوجين بهدف توعيتهم وتوجيههم بأهمية الحياة الزوجية ورعاية الأسرة والتحذير من بعض العادات الاجتماعية ومنها غلاء المهور.

وأفاد أن الأولوية في الاستفادة من المشروع ستكون لذوي الاحتياجات الخاصة وأبناء وبنات النزلاء والنزيلات بسجون المنطقة.