2772 موظفاً وموظفة يلتحقون ب116 برنامجاً تدريبياً بمعهد الإدارة

بدأ معهد الإدارة العامة ابتداء من يوم الأحد استقبال (2772) موظفاً حكومياً، للالتحاق ب(116) برنامجاً تدريبياً ينفذها المعهد في كل من مركزه الرئيس بالرياض وفرعيه بجدة والدمام والفرع النسائي بالرياض.

وقال المتحدث الرسمي باسم معهد الإدارة العامة عبدالعزيز بن إبراهيم الهدلق، إن هذه البرامج تهدف إلى تلبية الاحتياجات التدريبية للمتدربين ورفع كفاءتهم الإنتاجية، عن طريق تزويدهم بالمعارف والمهارات والاتجاهات السلوكية الإيجابية، التي تؤدي إلى تطوير العمل الإداري، وتتراوح مدة تنفيذ كل برنامج ما بين يومين إلى خمسة أيام.

ففي المركز الرئيس للمعهد يلتحق (1225) موظفاً حكومياً ب(54) برنامجاً تدريبياً منها: إدارة الاجتماعات، إدارة الإيرادات والنفقات العامة، إدارة الجودة الشاملة (مجموعتان)، إدارة وصيانة نظام الخادم في بيئة ويندوز، وأساسيات أمن المعلومات، وإعداد البحوث الصحية، والتقارير، والمخططات الهيكلية للمدن، وإعداد دراسة الجدوى الاقتصادية للسوق، وإعداد سياسات وإجراءات العمل في المرافق الصحية، وأعمال السكرتارية (ثلاث مجموعات)، والاتصالات الإدارية، والإجازات، والأرشفة الإلكترونية، والإشراف المركزي على تنفيذ المشاريع، الإلقاء الفعال، والتحقيق الإداري، والتحقيق الجنائي، والتحليل القانوني للقرارات الإدارية، والحقوق والمزايا المالية للموظف، والمنازعات القانونية للموظف العام في الوظيفة العامة، ومهارات التعامل مع الرؤساء (مجموعتان)، والتعامل مع المراجعين، والمرؤوسين، وإجراءات طرح وترسية المشاريع الإنشائية، وأصول المحاسبة الحكومية.

وفي فرع جدة يلتحق (680) موظفاً ب(26) برنامجاً منها: لغة الاستفسار البنائية SQL، إدارة الوقت، أساسيات أمن المعلومات، الأرشفة الإلكترونية، الأساليب الإحصائية في الدراسات الميدانية، الاستقطاب والاختيار، التخطيط في المرافق الصحية، الحقوق والمزايا المالية للموظف، القيادة الإدارية، القيود المحاسبية الحكومية (مجموعتان).

وفي فرع الدمام يلتحق (450) موظفاً ب(19) برنامجاً منها: إدارة الاجتماعات، إدارة الجودة الشاملة، إدارة الوقت، الحقوق والمزايا المالية للموظف، السكرتارية الالكترونية، القيادة الإدارية، المراجعة الداخلية في الأجهزة الحكومية، تحليل العلاقة بين المتغيرات.

أما الفرع النسائي بالرياض تلتحق (417) موظفة حكومية ب(17) برنامجاً منها: أساسيات أمن المعلومات، الإبداع الإداري، الأرشفة الإلكترونية (مجموعتان)، الإعارة، التحقيق الإداري، التحليل الهيكلي لنظم الحاسب، الحسابات الختامية الحكومية، تحليل العلاقة بين المتغيرات، تطوير الإجراءات والنماذج الإدارية، تطوير صفحات الويب باستخدام JavaScript، تقييم أثر التدريب، مهارات التعامل مع المراجعين (مجموعتان)، مهارات التعامل مع المرؤوسين، مهارات التعامل مع ضغوط العمل، الترقيات.