السادات ليسري حماد : اللى مش عاجبه يروح كندا

قال الدكتور عفت السادات رئيس حزب السادات الديمقراطي :” أن تعليق الدكتور يسري حماد نائب رئيس حزب الوطن السلفي على الدعوى التى أعلن حزب السادات ” عن رفعها لحل أحزاب مايسمى بتحالف دعم الشرعية ” تعكس عدم إدراك وفهم للدستور أو للقانون “، مؤكدا أنه فى حالة الخلاف يلجأ المختلفون للقانون وهو الفيصل بينهم .

وأضاف السادات فى تصريحات صحفية :” أن من تعمد إستخدام الاساليب الملتوية إقصاء الاخرين والمتاجرة بالدين كان تيار الاسلام السياسي ، مذكرا نائب رئيس حزب الوطن بالمقولة الشهيرة التى قالها أحد رموز السلفية فى مصر عقب الاستفتاء الاول على تعديلات الدستور فى مارس 2011 ” ان اللى مش عاجبه يروح كندا ” والتى أصبحت تمثل دستور خاص بتيار الاسلام السياسي فيما بعد “.

وأكد السادات :” أن حزبه ماض فى رفع الدعوي الخاصة بحل جميع الاحزاب القائمة على اساس دينى بالمخالفة للدستور ، مؤكدا أن هذه الاحزاب ترعي الارهاب وعمليات العنف في الشارع المصري ، وأن حلها أصبح مطالبًا شعبيًا “.

يذكر أن حزب السادات الديمقراطي كان قد أعلن عن رفع دعوي قضائية أمام المحكمة الادراية والقضاء المستعجل لحل أحزاب ما يسمى ” بتحالف دعم الشرعية ” وهو الامر الذى أثار ردود أفعال واسعة لدي قادة هذه الاحزاب .