أسماء المنور ممثلة في دمعة رجل مع المخرج المهنا

بعد أن أطلقها للغناء وإكتشفها الموسيقار الكويتي المخضرم يوسف المهنا، عاد الزّمن ليجمع بين المطربة المغربية أسماء المنور والمخرج المتميز يعقوب يوسف المهنا في أغنية دمعة رجل من ألحان طلال وكلمات مبارك الحديبي وتوزيع طارق عاكف.

وقال المهنّا "انّ "فكرة "الكليب" الذي بدأ عرضه مساء أمس عبر قنوات روتانا الفضائية، يتلخص في قصة تمثيلية قامت بأدائها أسماء المنور ضمن قصة أخرى في نفس الكليب" وأضاف "لقد إعتمدنا بفكرته على إظهار الأغنية بثوبها الرومانسي ضمن حكاية تجسدها

المنور كراوية وممثلة في نفس الوقت، والتي أبدعت في أداء دورها التمثيلي في الكليب، خلال يومين من العمل".

وخلص المهنا قائلا "انّ نجومية المنور كونها من أهم نجوم الأغنية المغربية الطربية الحديثة ولديها طاقات غنائية كبيرة ومتميزة عن غيرها، أضافت لها هذه الأغنية مواهب تمثيلية جميلة.

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