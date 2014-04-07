الجيش العراقي يستعد لشن عملية عسكرية لاستعادة السيطرة على سد “الثرثار”

أفاد مصدر أمني عراقي، اليوم الأحد، بأن الجيش العراقي يستعد لشن عملية عسكرية واسعة النطاق ضد تنظيم ” داعش” لاستعادة السيطرة على سد الثرثار شمال مدينة الفلوجة بمحافظة الأنبار .

وقال المصدر، إن قوات الجيش تستعد لشن عملية عسكرية ضد تنظيم داعش بعد ان سيطرت عناصر التنظيم على سد الثرثار بالفلوجة وقطعوا المياه عن نهر الفرات .

وأضاف، أن عناصر داعش قاموا بتحويل مجرى النهر مما تسبب بغرق قرية زوبع القريبة من السد ونزوح العوائل منها.

يذكر أن مكتب القائد العام للقوات المسلحة العراقية نوري المالكي كان قد اتهم اليوم الاحد تنظيم داعش بقطع مياه نهر الفرات في سد الثرثار عن مناطق محافظات الوسط والجنوب وهدد باستخدام اقصى درجات القوة ضد عناصر التنظيم .

> وكانت مصادر امنية ومحلية أفادت في وقت سابق اليوم الاحد بأن المسلحين اغلقوا سد الفلوجة على نهر الفرات جنوبي المدينة بشكل كامل، فيما ابدى اهالي المحافظات الجنوبية قلقهم من هذه الخطوة التي خفضت منسوب مياه النهر في محافظاتهم.

وقالت المصادر، إن مسلحين أغلقوا سد الفلوجة بشكل كامل بعد ان قصفه طيران الجيش قبل ايام، واغرقوا المناطق التي يسطر عليها المسلحون، لافتة الى انهم تمكنوا من غلق السد محدثين فتحة فيه باتجاه المناطق التي يسطير عليها الجيش لاغراقهم .

وأضافت المصادر، أن المسلحين اتخذوا هذا السلاح لصالحهم عبر اغراق المناطق التي يسيطر عليها الجيش، اضافة الى غلق بوابات السد الاستراتيجية، موضحة أن هذه الخطوة ادت الى توقف ضخ المياه عن نهر الفرات المار بالمحافظات الجنوبية.

ولفتت المصادر الى أن طيران الجيش يواصل الان قصفه للسد من اجل فتحه ليعود تدفق المياه لنهر الفرات .