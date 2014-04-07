وزيرالثقافة والاعلام السعودى يسلم رخصة انشاء وتشغيل المنصة الاعلامية بالمملكة

سلم وزير الثقافة والإعلام السعودى الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة اليوم رخصة إنشاء وتشغيل المنصة الإعلامية بالمملكة للتحالف الفائز (ميديا سبيد والشعلة القابضة ) خلال الحفل الذي أقامته الهيئة العامة للأعلام المرئي والمسموع وذلك بمركز الملك فهد الثقافي بالرياض.

وقال رئيس هيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع الدكتور رياض كمال نجم في كلمة القاها خلال الحفل إن هذه المنصة ستكون اللبنة الأساسية في إنشاء صناعة الإعلام في المملكة للقطاع الخاص مبينا أن دور الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع في هذه المنصة يتمثل فى مسئوليتها عن التنظيم والتنمية لهذا القطاع، حيث تسعى إلى تنظيم جميع وسائل الإعلام المرئي والمسموع في المملكة وإصدار التراخيص اللازمة لجميع عمليات الإنتاج والبث لوسائل الإعلام المرئية والمسموعة وجميع الخدمات المتعلقة بها فضلا عن متابعة المحتوى الإعلامي لضمان تماشيه مع القيم والثقافة في المجتمع السعودي إضافة للأنظمة ذات العلاقة وإرساء أسس المنافسة العادلة وحماية حقوق المستهلكين كذلك تشجيع إنشاء قنوات مرئية ومسموعة جديدة ومتنوعة بهدف تنمية القطاع.

وأكد الدكتور نجم أن البنية التحتية التي سيتولاها المستثمر تتمثل في مركز خدمة العملاء ، وموقع مناسب لتنفيذ الأعمال ، يسهل الوصول إليه في مدينة الرياض, وبنية تحتية إعلامية وشبكة اتصال على مستوى عالمي, بالإضافة إلى القنوات التي سيتم ترخيصها وتحتاج إلى خدمات حكومية والحصول على تأشيرات.

من جانبه أكد رئيس مجلس إدارة ميديا سبيد مفلحع الهفتاء، أن تحالف ميديا سبيد والشعلة القابضة الفائز بالرخصة الإعلامية الحصرية لإنشاء وتشغيل المنصة الإعلامية في المملكة والذي يعد من أكبر المشروعات الإستراتيجية الإعلامية في المنطقة العربية جاء بعد منافسة مع الشركات الأخرى الذين تقدموا للمنافسة.

وأوضح أن إطلاق المنصة ستكون عاملا مشجعا لبدء بث القنوات الفضائية السعودية من داخل المملكة بعد توفير البنية التحتية والتقنية لها , وعامل جذب للقنوات التي تبث حاليا من خارج المملكة للاستفادة من خدمات هذه المنصة في بث قنواتها مفيدا أن المنصة ستشتمل على أجهزة إرسال للأقمار الصناعية والوسائل الرقمية عبر توفير الأب لينك والبلي أوت واستوديوهات البث المباشر وغير المباشر وخدمات البنية التحتية للقنوات الفضائية كافة ومركز للتسجيل وتخزين المحتوى الخاص بالقنوات وتشغيله حسب ما تحدده كل قناة , كما تقدم خدمة الاستريمنق , الذي سيتيح للمشاهد مشاهدة القنوات التلفزيونية عبر الهاتف الجوال والأجهزة الذكية مع تقديم خدمة التبادل الإخباري بين القنوات الفضائية .

أ ش أ