الدفاع الحسني يواصل ' نزيف النقاط ' قبل مواجهة الأهلي

/ أ ش أ / واصل فريق الدفاع الحسني المغربي "نزيف النقاط"، قبل أسبوعين على المواجهة المرتقبة التى تجمعه بالأهلي بالقاهرة، في "ذهاب" دور الـ 16 "الثاني" ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

فقد تعادل على ملعبه ووسط جماهيره مع نهضة بركان، بدون أهداف، فى المباراة التى جمعتهما اليوم، الأحد، بملعب "أحمد العبدى"، ضمن مباريات الجولة الـ 24 من عمر مسابقة الدورى المغربى.

ولعب نهضة بركان بعشرة لاعبين فى الدقائق الأخيرة من عمر المباراة، بعد طرد لاعبه لحسن أخميس، لحصوله على الإنذار الثانى.

وفشل الدفاع الجديدى فى تحقيق الفوز فى المباراة الثالثة على التوالى، وانتهت المباراة بالتعادل، ورفع صاحب الأرض رصيده إلى 33 نقطة فى المركز السادس، بينما ارتفع رصيد نهضة بركان إلى 28 نقطة فى المركز التاسع.