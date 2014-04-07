إدارة العمليات تنفذ 228 تمرين إخلاء خلال ثلاثة أشهر

نفذت الإدارة العامة للدفاع المدني بدبي 228 تمرين إخلاء مشتركاً خلال الأشهر الثلاثة من هذا العام، استفاد منها 123,675 شخصاً. جاء الإعلان عن ذلك خلال متابعة اللواء خبير راشد ثاني المطروشي النتائج الإحصائية لعمل إدارة العمليات - قسم تحليل المخاطر.

وأشارت النتائج الإحصائية إلى أن عدد المشاركين في التمرينات من قوة الدفاع المدني (2,208 إطفائياً)، وعدد المشاركين من الشرطة (547 ضابطاً وفرداً)، وعدد المشاركين من الإسعاف (581 فرداً)، فيما كان معدل الزمن المستغرق في تمرينات الإخلاء (28.5 دقيقة)، ومعدل زمن الوصول إلى المواقع (6.02 دقائق)، وكانت نسبة رضا المتعاملين (98.4%).

وشاركت في التمرينات فرق من ثلاثة عشر مركزاً للدفاع المدني، وتميّز مركز الدفاع المدني في السطوة بتنفيذ أكبر عدد من التمرينات التي بلغت (46 تمرين إخلاء)، وشهدت منطقة السطوة أكثر تمرينات الإخلاء، وشملت التمرينات: (منشآت تعليمية وفنادق وشققاً وأبراجاً ومنشآت حكومية وشركات خاصة وبنوكاً ومراكز تسوق ومستشفيات ومصانع ومساكن عمال وغيرها)،

وتأتي هذه التمرينات بهدف التنسيق والأداء المتميّز في مواجهة الأزمات والكوارث، من خلال وضع خطط لمواجهة الحالات الطارئة المتوقع حدوثها، وكيفية التعامل معها في أسرع وقت ممكن، والعمل على إنقاذ الأرواح، وحماية الممتلكات من تداعيات الخطر، ورفع جاهزية مراكز الدفاع المدني، والتقليل من زمن الاستجابة، وزيادة التنسيق مع الجهات الداعمة.

ولتحقيق نتائج قابلة للقياس وذات فعالية ميدانية، يتم الالتزام بتطبيق دليل إجراءات الطوارئ عند وضع وتنفيذ الخطط التشغيلية الخاصة بكل مبنى أو منشأة، للتعامل مع جميع الاحتمالات المتعلقة بالطوارئ والأزمات، ووضع التدابير الاحترازية لمنع وقوعها، أو التقليل من الخسائر في حال وقوعها بالتعاون مع الجهات المعنية.

والجدير بالذكر أن عدد تمرينات الإخلاء في الربع الأول من عام 2013 كان (193 تمرين إخلاء)، وفي عام 2012 كان (131 تمرين إخلاء)، وجاءت هذه النتائج المتصاعدة النمو إحدى ثمار العمل التوعوي الوقائي الدؤوب الذي تقوم به إدارات مراكز الدفاع المدني في مناطق اختصاصها.

وتنسيقها وتعاونها المتواصل مع إدارات المنشآت الحكومية والخاصة بهذا الشأن، وإدراك إدارات تلك الجهات أهمية تمرينات الإخلاء.