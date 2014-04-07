شرطة عجمان تنظم ملتقى خريطة التميز الثاني الأربعاء

تنظم القيادة العامة لشرطة عجمان، برعاية وحضور سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، ملتقى خريطة التميز الثاني، بدعم وحضور المؤسسة الأوربية لإدارة الجودة «EFQM،» وذلك يوم الأربعاء المقبل، في فندق عجمان بالاس، ويعتبر أول ملتقى يتم اختياره للدعم والترشيح من قبل المؤسسة الأوربية، لإدارة الجودة.

وينظم الملتقى سعياً من شرطة عجمان، للارتقاء إلى أعلى مستويات التميز، من خلال عرض الممارسات والتجارب الناجحة، التي تزخر بها دولة الإمارات، حيث تنظم شرطة عجمان هذا الحدث بهدف تحقيق رؤى وتطلعات الحكومة الرشيدة، وترسيخ مبادئ ثقافة الجودة والتميز في العمل المؤسسي.

وأكد العميد الشيخ سلطان بن عبد الله النعيمي نائب قائد شرطة عجمان، أن ملتقى خريطة التميز يناقش أفضل الممارسات، لتحقيق التميز والإبداع في كل النواحي، كما أنه أصبح منبراً لقادة وموظفي الحكومة المحلية والاتحادية.

فضلاً عن القطاع الخاص، لتبادل الخبرات والمعرفة سعياً إلى التميز، وبفضل دعم صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، ورعاية ومتابعة سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد إمارة عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، أصبح هذا الحدث منبراً لتلاقي مختلف الجهات لتبادل الخبرات وعرض تجاربها الناجحة، ودعم ثقافة التميز والإبداع بين الموظفين.

كما أشار إلى أن الملتقى يتناول عدداً من المحاور التي تناقش جوهر عملية التميز، وتتحدث فيه حصة عيسى بوحميد المديرة التنفيذية لشؤون التميز في وزارة شؤون مجلس الوزراء المنسق العام لبرنامج الشيخ خليفة للتميز الحكومي، حيث ستتحدث عن نظام تصنيف السبع نجوم «Seven Stars»، لمراكز خدمة المتعاملين.

كما سيتحدث العقيد عبد الله الحمراني مدير إدارة الاستراتيجية وتطوير الأداء في شرطة عجمان، عن دعم القيادة لصناعة التميز المؤسسي، والتجربة الناجحة في الاستفادة من المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة EFQM، في حين سيتطرق رامي سري الدين مدير تطبيقات ويندوز في شركة مايكروسوفت الخليج، عن التطبيقات الحكومية على الهواتف الذكية.

ولفت نائب قائد عام شرطة عجمان، إلى أهمية الملتقى بالنسبة لمختلف الجهات المحلية والاتحادية والخاصة، كون التميز يعتبر أسلوب أداء وحياة يصبو الجميع للوصول له، لما له من دور في تحقيق تطلعات قيادتنا الرشيدة التي لا تقبل سوى العمل المتميز، الذي من شأنه الارتقاء بمختلف مجالات الحياة في الدولة.