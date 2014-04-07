إصابة مواطن وآسيوي بحادث مروري في رأس الخيمة

وقع حادث مروري بين سيارة أجرة يقودها آسيوي الجنسية، وسيارة رينج روفر على كورنيش القواسم في رأس الخيمة مع مساء أول من أمس، ما أسفر عن إصابة مواطن بإصابات بليغة نتيجة قوة الاصطدام.

وأفادت التحقيقات الأولية بأن سبب الحادث هو قيادة السائق الآسيوي لسيارته الأجرة بسرعة كبيرة، وعدم انتباهه للإشارات الإرشادية التي تشير لوجود مطب صناعي، ما أدى إلى اصطدامه بسيارة رينج روفر من الخلف، والتي يقودها المواطن الذي تعرض لإصابات قوية في الظهر والوجه.

وعقب ورود البلاغ لغرفة العمليات التابعة لشرطة رأس الخيمة تحركت دوريات الشرطة وسيارة الإسعاف والإنقاذ التابعة للشرطة وسيارات الإطفاء التابعة للدفاع المدني وتم تقديم الإسعافات الأولية للمصابين في مكان الحادث قبل نقلهم إلى مستشفى صقر لأجراء الفحوص اللازمة لهم، كما تم فتح بلاغ بالحادث.