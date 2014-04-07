إغلاق شركتين لاحتيالهما في معدات السلامة

كشف المقدم جمال أحمد إبراهيم مدير إدارة السلامة الوقائية في القيادة العامة للدفاع المدني في دبي لـ «البيان» عن تحرير 483 مخالفة لمبانٍ ومنشآت خلال العامين الماضيين بقيمة إجمالية بلغت 13 مليوناً و345 ألف درهم، حيث بلغ عدد المخالفات المحررة خلال عام 2012 حوالي 190 مخالفة بقيمة 5 ملايين و228 ألفا وخمسمئة درهم.

في حين سجل عام 2013 تحرير 293 مخالفة بقيمة 8 ملايين و116 ألفاً و500 درهم، مرجعاً سبب الزيادة إلى زيادة المباني والحملات التفتيشية واستحداث بنود أكثر التزاماً بمعايير السلامة الوقائية.

وأكد المقدم جمال أنه تم إغلاق شركتين العام الماضي لمخالفتهما لأنظمة الأمن والسلامة الوقائية في دبي شركة منهما تعمل في معدات الأمن والسلامة في دبي منذ 20 عاماً، رأسمالها ملايين الدراهم، بسبب تلاعبها بأجهزة ومعدات الحرائق والسلامة الوقائية، وأنه تم الكشف عن إصدار شهادات احتيالية عبر إنشاء مصنع في الصين وتصدير البضائع إلى بريطانيا وختمها هناك .

وإصدار شهادات أن تلك البضائع تصنع في بريطانيا، وهو ما يعتبر تحايلاً ومخالفة، وأن وفداً من الدفاع المدني في دبي زار المصنع وكشف التحايل، منوهاً بأنه لا اعتراض على تصنيع البضائع في اي دولة في العالم ولكن ضمن الاشتراطات والقوانين الخاصة وأنه لا تهاون مع الشركات المخالفة وان الأمر يتعلق بالحفاظ على الأرواح والممتلكات.

وقال المقدم جمال إنه تمت مخالفة 34 شركة غير ملتزمة باشتراطات الأمن والسلامة في دبي العام الماضي بقيمة إجمالية بلغت 794 ألف درهم، وتعتبر أهم أسباب المخالفات عدم وجود عقود صيانة، وتوقف نظام الإطفاء عن العمل وعدم الإبلاغ أو إصلاحه، والتخزين العشوائي.

مشيراً إلى أن دفاع مدني دبي تقوم بتوجيه انذار في المرة الأولى يمتد إلى شهرين كنوع من التساهل وتيسير الأمور بدلاً من المخالفات وانه إذا لم يتم تصليح الأعطال يتم منح المخالف غرامة تبدأ من 500 درهم وتصل إلى 50 ألفاً.

لجنة تأكد اتحادية

ونوه المقدم جمال بأنه تم إعداد لجنة اتحادية على مستوى الدولة للتأكد من المختبرات المحلية والعالمية المسؤولة عن فحص واختبار معدات الأمن والسلامة الوقائية، وأنه تمت زيارة خمس دول هي فرنسا وإسبانيا وهولندا وألمانيا وبريطانيا، للتعرف على سلامة مختبراتها والتأكد من عدم وجود أي تلاعب في شهادات الإنجاز التي تمنحها، وأنه تم الكشف عن إصدار بعض الشهادات بطريقة احتيالية.

ودعا المقدم جمال إلى مزيد من الالتزام من قبل الشركات تجنباً للمخالفات، لافتاً إلى أن تشغيل وربط الأنظمة الذكية لا يتكلف سوى 3500 درهم تدفع مرة واحدة وألف درهم رسوم سنوية في حين تصل قيمة المخالفة إلى 10 آلاف درهم على كل بند، مشيراً إلى أن التفتيش الطائر ساهم في الكشف عن المستودعات المخالفة لشروط التخزين بشكل كبير.

القارئ عن بعد

كشف المقدم جمال أحمد إبراهيم أن الدفاع المدني في دبي ستعلن قريباً عن إطلاقها لأحدث المبادرات العالمية والتي تتعلق بالقارئ عن بعد لكافة أنظمة ومعدات السلامة الوقائية، والذي يتضمن أرشيفاً لكل مُعدَّة مستخدمة في الحرائق والسلامة الوقائية، وسجلاً موثقاً الكترونياً عنها وعن مصدرها والشركة المستوردة والشركة المصنعة ونوع الاعتماد.

وأنه سيتم توزيع عدد من أجهزة القراءة عن بعد على المفتشين وأنه بمجرد توجيه الجهاز لأي مرش مثلاً يقوم الجهاز بإصدار أرشيف متكامل عنه من على بعد من 3 إلى 5 أمتار، منوهاً بأنه تمت تجربته على مدار العام الماضي وأثبت نجاحاً كبيراً.

الكشف عن 15 خدمة ذكية قريباً

قال المقدم جمال أحمد إبراهيم مدير إدارة السلامة الوقائية في القيادة العامة للدفاع المدني في دبي إنه سيتم خلال المرحلة المقبلة الكشف عن 15 خدمة ذكية جديدة للمتعاملين مع الدفاع المدني والتي ستسهل كافة الإجراءات عليهم.

وأشار مدير إدارة السلامة الوقائية في القيادة العامة للدفاع المدني إلى أن الإمارات حصلت على 5 تصنيفات لأعلى المباني في العالم ودخلت موسوعة غينيس للأرقام القياسية عبر امتلاكها لأعلى برج في العالم، وأعلى برج مكاتب في العالم وأعلى برج سكني وأعلى شقق فندقية وأعلى برجين متلاصقين، لافتاً إلى أن المباني كافة تتمتع بنسبة أمان 100% من ناحية التصاميم وتوفر عوامل السلامة.

160 شركة مرخصة

وأضاف المقدم جمال أن الشركات المتخصصة في معدات الأمن والوقاية المرخصة في دبي تصل إلى 160 شركة معتمدة من القيادة العامة للدفاع المدني في دبي وأن عدد الوكلاء يصل إلى 500 وكيل، مؤكداً أن الدفاع المدني في دبي لديها مختبر معتمد عالمياً في إصدار شهادات الإنجاز للمعدات، وأنه يتم التعامل مع 18 مختبراً معتمداً عالمياً.