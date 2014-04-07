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خدمة المجتمع بشرطة دبي تحتفي بالفائزين في برنامج دبي للأداء الحكومي

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خدمة المجتمع بشرطة دبي تحتفي بالفائزين في برنامج دبي للأداء الحكومي خدمة المجتمع بشرطة دبي تحتفي بالفائزين في برنامج دبي للأداء الحكومي

احتفت الإدارة العامة لخدمة المجتمع في شرطة دبي، بالفائزين في برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز، وقامت بتوزيع الورود على الفائزين من الإدارات العامة والمراكز.

وبهذه المناسبة تقدم العقيد خالد علي شهيل، مدير الادارة العامة لخدمة المجتمع بالوكالة، بأسمى آيات التهاني وخالص الشكر والعرفان لجميع موظفي شرطة دبي (ضباط وصف ضباط وأفراد ومدنيين) الذين أسهموا في المحافظة على مكتسبات وانجازات القيادة العامة لشرطة دبي.

وقال العقيد خالد علي شهيل، خلال تقديم التهنئة للعقيد الشيخ محمد عبد الله المعلا، مدير الإدارة العامة بحضور المقدم يوسف اللوغاني، مدير إدارة الشؤون الإدارية، والرائد سالم أكرم، مدير إدارة المراسم والتشريفات بالوكالة في الادارة العامة لخدمة المجتمع، إن شرطة دبي تولي جل اهتمامها بالمورد البشري.

فلولا هؤلاء المتميزون من كوادرنا البشرية لما وصلت شرطة دبي إلى ما وصلت من تطور، وأصبحت اليوم تنافس أعرق المؤسسات الشرطية العالمية، مؤكدا حرص اللواء الخبير خميس مطر المزينة، القائد العام لشرطة دبي، على دعم العاملين، والتواصل معهم، وتقديم كل ما يحتاجون إليه من القيادة العامة لشرطة دبي في الحصول على تلك الجوائز.

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