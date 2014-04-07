بلدية دبي تعمم نظام الرقابة الإلكتروني على المباني

أصدرت بلدية دبي تعميماً لجميع المكاتب الاستشارية وشركات المقاولات العاملة في إمارة دبي بشأن تطبيق استخدام نظام رقابة المباني الإلكتروني على كافة مناطق إمارة دبي وستتوقف البلدية عن أعمال التدقيق الإنشائي على كافة أنواع المباني الصناعية.

صرح بذلك المهندس خالد محمد صالح مدير إدارة المباني ببلدية دبي وذكر أن هذا التعميم يأتي إلحاقا بالتعميم رقم (188) الصادر بتاريخ 6/11/2012 بشأن البدء بتسلم طلبات التدريب على نظام رقابة المباني الإلكتروني، والتعميم رقم (189) الصادر بتاريخ 7/1/2013 بشأن منح مهلة لكافة المكاتب الاستشارية .

وشركات المقاولات لإنهاء إجراءات التدريب للكوادر الفنية الهندسية العاملة في المشاريع لتمكينها من القيام بالمهام والواجبات والمسؤوليات المحددة بالنظام، ولاحقاً للتعميم رقم (195) الصادر بتاريخ 8/7/2013 بشأن التطبيق التدريجي لنظام رقابة المباني الإلكتروني واستقبال الطلبات الخاصة بالإشراف الهندسي في مجموعة محددة من المناطق اعتباراً من تاريخ 15/8/2013 مع إيقاف تقديم الخدمات من الأنظمة القديمة في تلك المناطق.

تحسين رضا المتعاملين

وأفاد بأنه في إطار جهود إدارة المباني للتحول للخدمات الذكية الشاملة وحرصا على تحسين رضا المتعاملين من خلال تقديم كافة خدمات الإشراف الهندسي على أعمال البناء إلكترونياً دون الحاجة إلى زيارة مراكز البلدية.

ونظراً لاكتمال تدريب المكاتب الاستشارية وشركات المقاولات المتقدمة بطلبات التدريب واكتسابها المعرفة والخبرة الضرورية التي تمكنها من استخدام النظام الإلكتروني لرقابة المباني والاستفادة منه دون معوقات فقد تقرر البدء بالتطبيق الشامل لهذا النظام على كافة المناطق.

وبناء على ذلك تدعو بلدية دبي من جميع المكاتب الاستشارية وشركات المقاولات العاملة في إمارة دبي مراعاة تقديم الطلبات الخاصة بخدمة التدقيق الإنشائي قبل صب الخرسانة / سند جوانب الحفر، إصدار شهادة الإنجاز، التوصيل المؤقت لخدمات المياه والكهرباء، تغيير الاستشاري وتغيير المقاول، إعادة تأمينات البناء من خلال نظام رقابة المباني الإلكتروني الجديد في جميع مناطق دبي اعتباراً من تاريخ 1/5/2014.

وسيتم إيقاف تقديم الخدمات المذكورة في البند الأول من خلال الأنظمة الحالية في جميع المناطق باستثناء خدمة إعادة التأمينات الخاصة بتراخيص البناء الصادر لها شهادات إنجاز من الأنظمة الحالية (غير نظام رقابة المباني).

تدقيق إنشائي

وستتوقف بلدية دبي عن أعمال التدقيق الإنشائي على كافة أنواع المباني الصناعية وعلى الاستشاري ضمان الالتزام بالمعايير والمواصفات الفنية والأصول الهندسية والمخططات المعتمدة من بلدية دبي، وعلى المكــاتب الاستشارية القيام بمهام الإشـــراف الهندسي الفعـــال على كافة مشاريع البناء المرخصة من بلدية دبي سواءً (بناء جديد، إضافات وتعديلات، صيانة، ديكور،... الخ) .

وذلك من خلال نظام رقابة المباني وفقاً للإجراءات والضوابط المحددة لتقديم التقارير ومتابعة التوجيهات وكذلك تعيين واعتماد الكوادر الفنية وتحديث معلوماتها، وعلى المقاول والاستشاري الالتزام بالإجراءات والضوابط الخاصة بتعيين واعتماد مقاولي الباطن في النظام.

وتم إتاحة نظام رقابة المباني الإلكتروني لكافة المكاتب الاستشارية وشركات المقاولات العاملة في إمارة دبي التي تلقت التدريب على استخدام النظام ومنح مهلة أخيرة لغاية تاريخ 1-5-2014 لتدريب المكاتب والشركات التي لم تحصل على التدريب.

كوادر فنية مؤهلة

أكد المهندس خالد محمد صالح مدير إدارة المباني في بلدية دبي أنه تم توفير كوادر فنية مؤهلة لتقديم الدعم الكامل للمتعاملين في كل من مركز الكرامة ومركز أم الرمول بالإضافة إلى توفير دليل المستخدم في النظام، والاستمرار في برنامج التدريب على نظام رقابة المباني الإلكتروني واستقبال طلبات التدريب إلكترونياً للمكاتب والشركات حديثة الترخيص .

وكذلك تدريب أعداد إضافية من المهندسين للمكاتب والشركات الحالية، ويتحمل كل من الاستشاري والمقاول مسؤولية عدم استخدام النظام وإعاقة الحصول على الخدمات وكذلك النتائج والأضرار المترتبة عنها.