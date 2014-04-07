3745 مسكناً أنجزتها مؤسسة محمد بن راشد

كشف سامي عبدالله قرقاش، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان، لـ«البيان»، أن عدد المساكن التي أنجزتها المؤسسة منذ تأسيسها عام 2007 حتى نهاية 2013 بلغ 3 آلاف و745 مسكناً، بتكلفة إجمالية تبلغ 4 مليارات و70 مليوناً و265 ألف درهم.

وأشار إلى أن مشروعات المؤسسة التي لا تزال قيد التنفيذ 626 مسكناً في مشروع البرشاء جنوب الأولى بتكلفة 681 مليوناً و88 ألف درهم، لافتاً إلى أن هذه المساكن تمثل المراحل الرابعة والخامسة والسادسة من المشروع الذي يتضمن بناء 1240 مسكناً.

وتتضمن المرحلة الرابعة بناء 258 مسكناً، والمرحلة الخامسة 160 مسكناً، والمرحلة السادسة تتضمن بناء 208 مساكن، بينما تم إنجاز وتوزيع مساكن المراحل الأولى والثانية والثالثة من المشروع، وتضمنت المرحلة الأولى إنشاء 206 مساكن بتكلفة 137 مليون درهم، والمرحلة الثانية 228 مسكناً بتكلفة 261 مليوناً و669 ألف درهم، والمرحلة الثالثة تضمنت إنشاء 180 مسكناً بتكلفة نحو 204 ملايين درهم.

عيش كريم

وأوضح قرقاش أن مؤسسة محمد بن راشد للإسكان تحرص على تنفيذ توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، في توفير مقومات العيش الكريم والحياة المستقرة لكل مواطن ومواطنة، وكذلك توفير السكن الملائم لكل أسرة في إمارة دبي، ضمن بيئة أسرية سليمة ومستقرة، انسجاماً مع رؤية سموه التي تضع الإنسان في صدارة أولويات التنمية.

ونوه بأن المؤسسة تقوم بإنجاز المشروعات وبناء المساكن التي يوجه سموه ببنائها وتخصيصها لمواطني دبي، والتي تسهم بصورة كبيرة في حل مشكلاتهم المتعلقة بإيجاد المسكن اللائق والمناسب، في إطار حرص واهتمام سموه بتوفير رغد العيش والحياة الكريمة للمواطنين.

وبين أن المؤسسة تقدم جميع الخدمات المتعلقة بإسكان المواطنين تحت مظلة واحدة، من خلال البدائل المتعددة من منح الأراضي السكنية والمساكن الحكومية والمساكن الجاهزة وصيانة وتوسعة القائم من المساكن، ومنح قروض الإسكان وفق السياسات والمعايير المعتمدة.

بناء وتطوير

وذكر أن مؤسسة محمد بن راشد للإسكان تهتم ببناء وتطوير وتنفيذ الاستراتيجية الإسكانية لإمارة دبي وإصدار التشريعات الضرورية لتنفيذها، بما يحقق رؤية ورسالة المؤسسة، وبما يدعم تحقيق رؤية إمارة دبي مع التنسيق الفعال مع الجهات ذات العلاقة، إلى جانب تأسيس قاعدة بيانات مرجعية ومتكاملة للإسكان على مستوى الإمارة، تسهم في صياغة استراتيجية إسكانية فعالة، وتدعم القرارات الاستراتيجية المتعلقة بالحاجات المستقبلية للإسكان.

والقيام بالدراسات الإسكانية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية ذات العلاقة بالإسكان لغايات تحديد الحاجات المستقبلية من الإسكان، وتوفير الخدمات الضرورية للمناطق المخطط تطويرها، والمناطق المخططة حديثاً، إضافة إلى تمويل قروض الإسكان بأغراض شراء المساكن.

سواء من المؤسسة أو من خارجها بغرض السكن الخاص، وبناء مسكن على أرض خالية، وترميم وتوسعة المساكن الخاصة القائمة حسب الشروط والمعايير، ومنح الإسكان للمستحقين من ذوي الدخل المنخفض المتمثل في: منح مسكن حكومي، ومنح ترميم وتوسعة المساكن القائمة حسب الشروط والمعايير، ومنح بدل إيجار.

وتصميم وإدارة تنفيذ مشروعات إسكانية كافية تلبي الاحتياجات المستقبلية بجودة قياسية حسب المعايير المعتمدة، وتأهيل وإعادة تطوير المناطق الحضرية والريفية والارتقاء بالمناطق النامية معيشياً واجتماعياً وبيئياً.

إلى جانب تلبية احتياجات المواطنين المستحقين من أعمال الصيانة والتوسعة بالإمارة، وفقاً للمعايير والشروط المعتمدة، وتطوير القدرات المالية لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان والإسهام في تنشيط الاقتصاد الوطني والحفاظ على الموارد المتاحة، وتطوير ودعم العلاقات محلياً وخليجياً وعربياً ودولياً بالمشاركة الفعالة في المنظمات والمؤتمرات ذات العلاقة بالإسكان.

منح وقروض

أوضح سامي قرقاش أن مؤسسة محمد بن راشد للإسكان وافقت منذ تأسيسها حتى نهاية العام الماضي على 2680 منحة أرض من بين 4872 طلباً، تم تقديمها بشأن منحة الأرض، ووافقت على 625 منحة مسكن حكومي من بين 3533 طلباً تقدموا لهذه الخدمة، ووافقت على 102 منحة صيانة.

وإضافة من بين 527 طلباً مقدماً، فيما وافقت المؤسسة على 2733 قرض بناء من بين 5997 طلباً مقدماً لهذه الخدمة. كما وافقت المؤسسة على 2746 قرض مسكن جاهز من بين 7751 طلباً مقدماً، ووافقت المؤسسة على 34 قرض صيانة وإضافة من بين 98 طلباً مقدماً لهذه الخدمة.

مظلمة واحدة لخدمات إسكانية متعددة