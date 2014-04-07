سيف بن زايد ينقل تحيات القيادة إلى قواتنا في البحرين

نقل الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، تحيات قائد الوطن صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الاعلى للقوات المسلحة، للقوة الإماراتية المشاركة في قوات درع الجزيرة (أمواج الخليج/7) في المملكة البحرينية الشقيقة.

جاء ذلك خلال زيارة قام بها سموه أمس الى مقر القوة الإماراتية المشاركة ضمن اتفاقية التعاون المشترك لدول مجلس التعاون الخليجي، في مملكة البحرين الشقيقة، مؤكداً سموه فخر واعتزاز شعب وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، بما تقوم به القوة من واجب انساني ووطني اصيل.

واطمأن سموه على أحوال العاملين في تلك القوة من ابناء الوطن، مشيداً سموه خلال مأدبة الغداء التي تشاركها مع منتسبي القوة، بشجاعة وإقدام ضباط وأفراد القوة الإماراتية وعزمهم الصادق على القيام بواجبهم الوطني إزاء الأشقاء في مملكة البحرين، قائلا سموه : " إننا جميعا جند الحق والعدل ولا صوت يعلو لدينا على نداء الواجب"، معرباً عن فخره بأبناء الوطن الذين لبوا النداء لنصرة الأشقاء والذود عن حق الأبرياء في الأمن والاستقرار، وردع المخربين وإحباط مخططاتهم الإجرامية.

وكان في استقبال سموه والوفد المرافق له لدى وصوله المنامة الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية في مملكة البحرين الشقيقة وعدد من كبار الضباط.

كما رافق سموه خلال الزيارة وفد رفيع المستوى ضم اللواء ناصر لخريباني الأمين العام لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، واللواء الركن خليفة حارب الخييلي وكيل وزارة الداخلية المساعد للموارد والخدمات المساندة، والعميد جمعة هامل وعدد من ضباط وزارة الداخلية.