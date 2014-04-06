بالأرقام - موسى يدان .. زئبقي الأهلي الجديد أمام المقاصة

قدم موسى يدان صانع ألعاب الأهلي أداء راقيا أمام مصر للمقاصة خلال مواجهة الفريقين باللقاء المؤجل من الجولة 11 في الدوري الممتاز، وساهم في فوز فريقه 4-1.

الأهلي استعان باللاعب البوركينابي عقب اعتزال الزئبقي محمد بركات، وتبعه محمد أبو تريكة نجما الفريق الأحمر السنوات الماضية أملا في تعويض غيابهم.

وتوضح الاحصائيات الخاصة بمباراة المقاصة أن يدان قدم مردودا طيبا يعوض الأهلي عن خدمات نجميه.

وتوضح الخريطة الحرارية الخاصة بأماكن تحركات يدان أن اللاعب تحرك على الجناح الأيسر.

أما على صعيد أداء يدان فقد كان أبرز لاعبي الأهلي، نسبة تمريرات صحيحة 83 %، أخطأ في خمس تمريرات فقط.

كما أنه صنع هدفي عبد الله السعيد وهو أكثر لاعبي الأهلي إرسالا للعرضيات، هذا بجانب محاولتين على المرمى واحدة صحيحة.

ويتضح أن يدان أرسل سبع عرضيات، منهم أربعة بشكل صحيح وهو المعدل الأعلى بين لاعبي الفريقين.