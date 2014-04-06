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الديلى ميل : “حفيد حسن البنا” المستشار الدينى لرئيس وزراء بريطانيا

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الديلى ميل : “حفيد حسن البنا” المستشار الدينى لرئيس وزراء بريطانيا الديلى ميل : “حفيد حسن البنا” المستشار الدينى لرئيس وزراء بريطانيا

ألقت صحيفة الديلي ميل البريطانية اليوم الأحد، الضوء على الأصول الإخوانية للمستشار الديني لرئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، مشيرة إلى أن جده هو حسن البنا مؤسس جماعة الإخوان المسلمين.

وقالت الصحيفة “إن المستشار الديني هو طارق رمضان، وهو أحد أعضاء لجنة شكلها توني بلير رئيس الوزراء السابق بعد أحداث السابع من يوليو الإرهابية”، مشيرة إلى أنه أستاذ في الدراسات الإسلامية المعاصرة في جامعة أوكسفورد.

وأضافت الصحيفة “إن رمضان- 51 عامًا- هو حفيد حسن البنا مؤسس الجماعة وابن سعيد رمضان أحد القياديين فيها”، مؤكدة أنه تم منعه عدة سنوات من دخول الولايات المتحدة بتهمة تقديم الدعم المادي لمنظمة إرهابية، وذلك قبل أن يتم السماح له بالدخول بعد معركة قضائية طويلة أكد فيها أنه لا توجد علاقة له بالإرهاب.

ومنعت فرنسا- حسب الصحيفة- دخول رمضان خلال تسعينيات القرن الماضي بسبب ادعاءات بوجود صلات بإرهابيين جزائريين.

يذكر أن ديفيد كاميرون قد أمر منذ عدة أيام بإجراء تحقيق بشأن نشاط الإخوان المسلمين بسبب القلق الذي تثيره أنشطة هذه الجماعة في بريطانيا بعد أن أعلنتها السلطات المصرية منظمة إرهابية، حيث قال متحدث باسم كاميرون “أمر رئيس الوزراء بإجراء تقييم داخلي لفلسفة الإخوان المسلمين وأنشطتهم ولسياسة الحكومة إزاء هذه المنظمة”.

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