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جامعة النيل توجه الشكر للرئيس عدلى منصور

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جامعة النيل توجه الشكر للرئيس عدلى منصور جامعة النيل توجه الشكر للرئيس عدلى منصور

وجهت جامعة النيل الشكر للمستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية على مجهوداته لوضع نهاية للخلاف مع جامعة زويل بعد استمراره لسنوات، كما ثمنت جامعة النيل موافقة الدكتور أحمد زويل لموافقته على الحل النهائى للنزاع حرصا على مسيرة الجامعات التكنولوجية المعاصرة، مؤكدة على توقيع برتوكول تعاول علمى بين الجامعة وجامعة زويل.

وأوضحت الجامعة فى بيانها الصادر اليوم أنه تم عقد اجتماع بدعوة من المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية، ظهر اليوم برئاسته وبحضور كل من الدكتور عبد العزيز حجازى رئيس مجلس أمناء جامعة النيل والدكتور إبراهيم بدران رئيس المؤسسة المصرية لتطوير التعليم التكنولوجى والدكتور طارق خليل رئيس جامعة النيل، لبحث كافة الحلول لقضية جامعة النيل ومدينة زويل والحكومة.

وقد تم خلال الاجتماع الاتفاق على أن تعود الأراضى والمبانى والمرافق الخاصة بجامعة النيل إليها ويقوم الدكتور أحمد زويل بإنشاء جامعة العلوم والتكنولوجيا الخاصة بمدينة زويل على أرض جار الاتفاق عليها مع .

كما تضمن الاتفاق على أن يتم فى خلال هذه المرحلة الانتقالية اتخاذ العديد من الإجراءات استصدار القرار الجمهورى الخاص بتحويل جامعة النيل إلى جامعة أهلية فى أول اجتماع لمجلس الوزراء وإرساله إلى رئاسة الجمهورية لاعتماده من الرئيس وإصدار القرار، ويتم فورا دخول طلبة جامعة النيل وباحثيها وأساتذتها والعاملين بها إلى المبنى الإدارى.

كما نص الاتفاق على أن تستضيف جامعة النيل طلبة وباحثى وأساتذة جامعة زويل فى المبنى التعليمى لحين قيام مدينة زويل بتنفيذ مبنى خاص لها على الأرض التى سوف تخصص لهم، وبمجرد تنفيذ مدينة زويل للمبنى التعليمى يتم تسليم المبنى التعليمى الخاص بجامعة النيل إليها، وأكدت الجامعة أن ما تم الاتفاق عليه هو تنفيذ لأحكام القضاء، واحترام للأحكام القضائية فى بلد تحترم القضاء والقانون.

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مصر 365

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