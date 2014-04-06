"شباب المحافظين" يطلق حملة "شعبك معك" لجمع مليون مقترح لتقديمها للسيسى

أطلقت الأمانة العامة لشباب حزب المحافظين حملة "شبابنا معك" لتأييد عبد الفتاح السيسى فى انتخابات رئاسة الجمهورية.

وقال محمد ممدوح أمين شباب حزب المحافظين – فى تصريح صحفى اليوم الأحد، إن الهدف من الحملة إيصال رسالة للجميع أن ترشح السيسى جاء بناء على مطالب الشباب، وأن الشباب هم الداعم الأكبر له فى حملته الرئاسية وأيضا فى تنفيذ البرنامج الانتخابى له حال توليه الحكم.

وأشار ممدوح إلى "أن السيسى من المتوقع أن يتقدم بتوكيلات بأضعاف العدد المطلوب، لذلك رأينا أن نقدم المعونة بشكل جديد ومختلف وهو عن طريق جمع مليون مقترح من مليون مواطن مصرى من مختلف الفئات العمرية والقطاعات المختلفة لإضافتها للبرنامج الانتخابى، وسنبدأ بتلقى المقترحات ابتداء من الخميس القادم تحت شعار شعبك معك".