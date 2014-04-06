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ائتلاف العودة النوبية: نطالب بإقالة وزير الداخلية ومدير أمن أسوان والمحافظ

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ائتلاف العودة النوبية: نطالب بإقالة وزير الداخلية ومدير أمن أسوان والمحافظ ائتلاف العودة النوبية: نطالب بإقالة وزير الداخلية ومدير أمن أسوان والمحافظ

قال محمد شعبان، عضو ائتلاف العودة النوبية، إن الأمور لم تهدأ حتى الآن بأسوان، لأن إعلام الدولة يتعامل مع الإعلام بشكل فج، وتم تصدير المشكلة على أنها مشكلة بين عائلتين بسبب معاكسة فتاة، ولكنها منذ 115 عامًا بسبب معاناة النوبيين من الكبت.

وأضاف شعبان، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "هنا العاصمة"، على فضائية "سى بى سى"، مع الإعلامية "لميس الحديدى"، أن هناك كمية سلاح موجودة فى أسوان بشكل كبير، لافتًا إلى أن هناك تقاعسًا أمنيًا كاملا بأسوان.

وأوضح عضو ائتلاف العودة النوبية، أن هناك اجتماعًا حاليًا بين القبائل النوبية الثلاثة الفاديجات، والكنوز والعرب، يطالبون بإقالة وزير الداخلية ومدير الأمن ومحافظ أسوان وكافة المتسببين فى الحادث، مشيرًا إلى أنه لا بد من حل للمشكلة النوبية.

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