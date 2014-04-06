"ضمان جودة التعليم" توقع اتفاقية لتعزيز التواصل مع "طلاب الطب"

وقعت اليوم الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، مع جمعية تطوير مستقبل طلاب الطب (حركة طلابية قومية)، اتفاقية تعاون مشترك، للتأكيد على تفعيل دور الطلاب كشريك فى منظومة ضمان جودة التعليم والاعتماد، وتعزيز التواصل بين الهيئة وطلاب القطاع الطبى.

وتنص الاتفاقية على نشر ثقافة الجودة بين الطلاب، وزيادة وعى الطلاب حول حقوقهم وواجباتهم، وإنشاء آلية مؤسسية للتواصل بين طلاب القطاع الطبى والهيئة ونقل التجربة لكل القطاعات الطلابية فى التعليم العالى.

وسيتم تعميم هذه التجربة القومية الرائدة، والتى تطبق فى مصر والعالم لأول مرة على باقى قطاعات التعليم الجامعى، حيث ستدعو الهيئة اتحاد طلاب مصر إلى السير على خطى طلاب الطب للوصول بجموع طلابنا إلى الوعى الكامل بأهمية جودة تعليمهم والتى ستفتح المجال لمستقبل مشرق للأمة وأبنائها جميعا.