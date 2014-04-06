كمال الهلباوى لــ"90 دقيقة": لابد من إعدام أحمد المغير

قال كمال الهلباوى، القيادى الإخوانى المنشق، إنه لابد من إعدام أحمد المغير بسبب تحريضه على العنف من خلال مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك وتويتر"، لافتًا إلى أنه لم ينشق عن جماعة الإخوان كما يدعى، وتابع قائلاً: "ده كداب كيف يصدق".

وأضاف "الهلباوى" خلال حواره ببرنامج 90دقيقة الذى تقدمه الإعلامية إيمان الحصرى على قناة المحور، أن مصر فى حرب حقيقة ضد الإرهاب والشعب متكاتف مع الجيش لمواجهته، مشددًا على ضرورة تكاتف جميع القوى السياسية ووسائل الإعلام فى مساندة الدولة المصرية ضد أعمال العنف والتكفير.

وأشار "الهلباوى" إلى أن جماعة الإخوان لا تستطيع الخروج من دائرة الإرهاب الآن كونها هى من تبنت الأفكار التكفيرية والعنف ضد الشعب المصرى سوء فى مؤتمر دعم سوريا أواخر حكم الرئيس السابق محمد مرسى أو خلال اعتصام رابعة العدوية.