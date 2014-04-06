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نماذج ناجحة لعلاج التوحد ” بتربية المنصورة “

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نماذج ناجحة لعلاج التوحد ” بتربية المنصورة “ نماذج ناجحة لعلاج التوحد ” بتربية المنصورة “

قدم الدكتورعزيز العربي أخصائي أمراض النطق والكلام وعلاج التوحد عرضًا لتجارب شخصية ناجحة بالصور ولقطات الفيديو لعلاج أطفال اضطراب التوحد باختلاف حالتهم تم تأهليهم وتدريبهم بطرق مختلفة على تنفيذ الأوامر واكتساب اللغة والاندماج داخل المجتمع .

جاء ذلك خلال التدريب العملي لدورة “التخاطب لذوى الاحتياجات الخاصة” ينظمها مركز الإرشاد النفسي بكلية التربية جامعة المنصورة تحت إشراف د عصام زيدان رئيس قسم الصحة النفسية ومدير المركز في الفترة من 9مارس إلى 10ابريل الجاري .

كما أوضح العربي كيفية التعامل مع الأطفال المتأخرين لغويا بكافة أنواعهم سواء الأسوياء أو من يعانون من أمراض اللغة والصوت وزارعي القوقعة والتأخر العقل ،تحدث عن النمو الصوتي لدى الأطفال وأهمية اكتشاف الأسرة المبكر لمشاكل الأطفال اللغوية والتدخل السريع لتنمية القدرات اللغوية لدى الأطفال.

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