سفن صينية وأسترالية ترصد إشارات متفرقة للطائرة الماليزية المفقودة

تمكنت السفن الصينية والأسترالية التي تواصل عملية البحث عن الطائرة الماليزية المفقودة، من التقاط عدة إشارات متفرقة من مناطق مختلفة في المحيط الهندي.

وأكد قائد فريق البحث الدولي الطيار الأسترالي المتقاعد أنجوس هيوستون ـ في تصريح نقلته قناة سكاي نيوز اليوم الأحد ـ أن السفن الصينية استطاعت التقاط إشارات على بعد نحو 1000 ميل من مدينة بيرث الأسترالية ، مشيرا إلى أنه على الرغم من أن الإشارة الأولى كانت ضعيفة إلا أن الإشارة الثانية كانت أقوى واستمرت على مدى 90 ثانية.

وأوضح هيوستون أن الصندوق الأسود يمكن أن يستمر في إرسال الإشارات لبضعة أيام بعد انقضاء مدة الثلاثين يوما.

ومن المتوقع أن يحمل الصندوق الأسود سر اختفاء الطائرة إثر مغادرتها الصين متوجهة إلى ماليزيا يوم 8 شهر مارس الماضي ، فيما تسابق فرق البحث الزمن حاليا للوصول إلى ذلك الصندوق حيث أن بطاريته قادرة على الاستمرار لمدة 30 يوما فقط.