أخبار عاجلة

نص كلمة السيسي أمام غرفة التجارة الأمريكية: أثق في دعمكم لمسار الإصلاح الاقتصادي بمصر -
مدرب حراس الإسماعيلي ينفي انتقاده للحكام -
البنك الدولى : الدولار سيصل ل 40 جنيه فى هذه الحالة -
صحيفة أمريكية: لقاء ترامب والسيسي ركز على المسائل الأمنية -
فيديو| «لم تعد الإخوان إخوة».. الجماعة تطرد شبابها من منازلهم بالسودان -
خالد جلال مديرا للكرة في الزمالك خلفا لإسماعيل يوسف -
بعثة سموحة تطير إلى جوهانسبرج استعدادا لبيدفيست الجنوب إفريقي -
أسعار العملات اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في بنك مصر -
انخفاض سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 4-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 4/4/2017 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

سفن صينية وأسترالية ترصد إشارات متفرقة للطائرة الماليزية المفقودة

Google+ Print
سفن صينية وأسترالية ترصد إشارات متفرقة للطائرة الماليزية المفقودة سفن صينية وأسترالية ترصد إشارات متفرقة للطائرة الماليزية المفقودة

الطائرة الماليزية

تمكنت السفن الصينية والأسترالية التي تواصل عملية البحث عن الطائرة الماليزية المفقودة، من التقاط عدة إشارات متفرقة من مناطق مختلفة في المحيط الهندي.

وأكد قائد فريق البحث الدولي الطيار الأسترالي المتقاعد أنجوس هيوستون ـ في تصريح نقلته قناة سكاي نيوز اليوم الأحد ـ أن السفن الصينية استطاعت التقاط إشارات على بعد نحو 1000 ميل من مدينة بيرث الأسترالية ، مشيرا إلى أنه على الرغم من أن الإشارة الأولى كانت ضعيفة إلا أن الإشارة الثانية كانت أقوى واستمرت على مدى 90 ثانية.

وأوضح هيوستون أن الصندوق الأسود يمكن أن يستمر في إرسال الإشارات لبضعة أيام بعد انقضاء مدة الثلاثين يوما.

ومن المتوقع أن يحمل الصندوق الأسود سر اختفاء الطائرة إثر مغادرتها الصين متوجهة إلى ماليزيا يوم 8 شهر مارس الماضي ، فيما تسابق فرق البحث الزمن حاليا للوصول إلى ذلك الصندوق حيث أن بطاريته قادرة على الاستمرار لمدة 30 يوما فقط.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا