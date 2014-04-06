أصحاب سيارات النقل المحتجزة في ليبيا يتقدمون ببلاغ للإفراج عن السائقين

تقدم عبد العزيز أبو الفتح نعنوش، مالك السيارات أرقام 152276 نقل الغربيه، قيادة سعيد عبدالعزيز منسيه س32 سائق، والسيارة 156393 نقل الغربيه قيادة / محمد على هدهود س35 سائق – مقيمان بقرية الدلجمون ، والسيارة رقم 157893 نقل الغربيه قيادة / عزت محمد فتوح س35 سائق – مقيم بقرية كفرالمحروق – دائرة المركز، والسيارة 158023 نقل الغربيه قيادة مصطفى محمد أحمد العيسوى س30 سائق – مقيم بدائرة قسم أول طنطا، و محمد درويش سعد جبر س27 محاسب مقيم بندركفرالزيات نجل قائد ومالك سياره نقل ” لايتذكر رقمه”، ومحمود محمد محمود عاشور س48 سائق صاحب السياره رقم 155034 نقل الغربيه قيادة خالد محمود عبداللطيف س40 سائق – مقيمان بقرية الدلجمون – دائرة المركز وعن “ـ أيمن شكر عبداللطيف س40 سائق – مقيم بقرية كفريعقوب صاحب السياره رقم 156634 نقل الغربيه قيادة سعيد السيد ابوالخير س32 سائق – مقيم بقرية كفرالنصاريه – دائرة المركز ببلاغ رسمى بمركز كفر الزيات.

كما تقدم صبرى السيد ابوالخير س35 سائق – مقيم بقرية كفرالنصاريه – دائرة المركز صاحب السياره رقم 157634 نقل الغربيه قيادة رضا عبدالمنعم أحمد رجب س32 سائق – مقيم بقرية مشله – دائرة المركز ومحمد عبدالنبى السيد ابوالخيرس31 سائق – مقيم بقرية كفرالنصاريه – دائرة المركز مالك السياره رقم 155990 نقل الغربيه قيادة مالكها،و أحمد عبدالمنعم أحمد رجب س28 سائق – مقيم بقرية مشله – دائرة المركز مالك السياره رقم 156078 نقل الغربيه قيادة / محمود أحمد على س44 سائق مقيم بندركفرالزيات ببلاغ رسمي يحمل رقم 4153 إداري، أكدوا فيه أن السيارات المشار إليها، وقائديها محتجزين بالأراضي الليبية من قبل مليشيات مسلحة للضغط على الحكومة المصرية للإفراج عن عدد من الليبين المقبوض عليهم في مصر في عدة قضايا.

وطالب أصحاب السيارات، بسرعة تدخل السلطات المصرية، لإطلاق سراح السائقين المحتجزين، وإنهاء الأزمة.