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حسام كمال يتفقد أكاديمية الطيران ويلتقى العاملين والطلاب غدًا

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حسام كمال يتفقد أكاديمية الطيران ويلتقى العاملين والطلاب غدًا حسام كمال يتفقد أكاديمية الطيران ويلتقى العاملين والطلاب غدًا

وزير الطيران المدنى الطيار حسام كمال

يقوم وزير الطيران المدنى الطيار حسام كمال بزيارة صباح غد الاثنين إلى مقر الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران بمطار 6 أكتوبر، ويلتقى العاملين فى كليات الطيران المراقبة الجوية والدراسات المتخصصة، ويكون فى استقباله الطيار جميل مراد رئيس الأكاديمية ومديرى الكليات .

من المقرر أن يلتقى كمال العاملين فى الأكاديمية كما يتفقد الكليات التابعة للأكاديمية ويتابع سير العملية التعليمية بها، ويستمع إلى مقترحات قيادات الأكاديمية والعاملين بها والطلاب للعمل على رفع مستوى الأكاديمية فى سبيل المحافظة على السمعة الدولية الطيبة التى تتمتع بها، فى ظل المنافسة بين دول العالم فى هذا المجال‏ .

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