بالصور .. رئيس جامعة المنصورة يعقد لقاء بطلاب الجامعة

عقد الدكتور السيد أحمد عبد الخالق رئيس جامعة المنصورة، لقاء مع عدد من طلاب الكليات المختلفة بحضور الدكتور حسن عتمان نائب رئيس الجامعة للتعليم والطلاب، و على الجمل مدير عام رعاية الطلاب، وذلك للتعرف على المشكلات والمعوقات التي تواجه الطلاب خلال دراستهم بالجامعة.

و استمع خلال اللقاء، إلى آراء واقتراحات الطلاب في بعض المشكلات المتعلقة بالجامعة والدراسة، كما دارت نقاشات مع الطلاب أهم القضايا والمستجدات داخل الجامعة .

وأكد الدكتور السيد عبد الخالق، خلال اللقاء أننا جميعا نعمل كمنظومة تعليمية من أجل الطلاب، وتقديم أفضل خدمة تعليمية لطلاب الجامعة .

وأضاف السيد، أن الجامعة لا تفرق بين أحد من أبنائها وتتعامل معهم سواء والمعيار هو السلوك السليم إلا أننا سنتصدى لأي محاولة لتخريب الجامعة .

وشدد الطلاب، على أن يتم اتخاذ إجراءات حاسمة وحازمة لمواجهة أى خروج عن العملية التعليمية وخلال المناقشات اقترح احد الطلاب منح بعض الصلاحيات للأمن الادارى لتطوير منظومة الأمن، واقترح البعض الآخر ان يتم عمل لقاءات مباشرة مع الطلاب يقوم بها أعضاء هيئة التدريس المعتدلين، لتوضيح ان الجامعة ليست منبرا لممارسة السياسة، وأنها مكان للعلم فقط فيما اقترحت إحدى الطالبات بضرورة عودة الشرطة إلى داخل الجامعة، ولكن بضوابط وصلاحيات وشروط محددة، لحماية الجامعة والطلاب .