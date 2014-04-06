نسرين طافش سفيرة للشرق الأوسط !

كشفت الفنّانة السّوريّة نسرين طافش عن اختيارها رسميّاً كسفيرة للأطفال لصالح مؤسسة "بي سي آر إف" الدّوليّة لإغاثة أطفال فلسطين والشّرق الأوسط.

وأشارت نسرين إلى أنّها ستتحدّث أكثر عن إنجازات هذه المؤسّسة الإنسانيّة، وعن دورها فيها في وقت قريب جداً.

ومؤسسة "بي سي آر إف" هي مؤسّسة دوليّة تُعنى بتأمين العلاج الدوائي والجراحي لأطفال فلسطين بشكل أساسي، وقريباً أطفال سوريا والعراق لمن ليس لديهم المقدرة على العلاج.

من جهة أخرى، تتابع طافش حاليّاً في مدينة بيروت تصوير مشاهدها في المسلسل العربي المشترك "حلاوة الرّوح"، مع المخرج التّونسي شوقي الماجري، وعن نص للكاتب السّوري رافي وهبي.

وفي سياق آخر، يستمرّ حاليّاً عرض مسلسل نسرين الجديد "تحالف الصّبّار" على قناة MBC.

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