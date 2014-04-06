أخبار عاجلة

نص كلمة السيسي أمام غرفة التجارة الأمريكية: أثق في دعمكم لمسار الإصلاح الاقتصادي بمصر -
مدرب حراس الإسماعيلي ينفي انتقاده للحكام -
البنك الدولى : الدولار سيصل ل 40 جنيه فى هذه الحالة -
صحيفة أمريكية: لقاء ترامب والسيسي ركز على المسائل الأمنية -
فيديو| «لم تعد الإخوان إخوة».. الجماعة تطرد شبابها من منازلهم بالسودان -
خالد جلال مديرا للكرة في الزمالك خلفا لإسماعيل يوسف -
بعثة سموحة تطير إلى جوهانسبرج استعدادا لبيدفيست الجنوب إفريقي -
أسعار العملات اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في بنك مصر -
انخفاض سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 4-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 4/4/2017 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

نسرين طافش سفيرة للشرق الأوسط !

Google+ Print
نسرين طافش سفيرة للشرق الأوسط ! نسرين طافش سفيرة للشرق الأوسط !

كشفت الفنّانة السّوريّة نسرين طافش عن اختيارها رسميّاً كسفيرة للأطفال لصالح مؤسسة "بي سي آر إف" الدّوليّة لإغاثة أطفال فلسطين والشّرق الأوسط.

وأشارت نسرين إلى أنّها ستتحدّث أكثر عن إنجازات هذه المؤسّسة الإنسانيّة، وعن دورها فيها في وقت قريب جداً.

ومؤسسة "بي سي آر إف" هي مؤسّسة دوليّة تُعنى بتأمين العلاج الدوائي والجراحي لأطفال فلسطين بشكل أساسي، وقريباً أطفال سوريا والعراق لمن ليس لديهم المقدرة على العلاج.

من جهة أخرى، تتابع طافش حاليّاً في مدينة بيروت تصوير مشاهدها في المسلسل العربي المشترك "حلاوة الرّوح"، مع المخرج التّونسي شوقي الماجري، وعن نص للكاتب السّوري رافي وهبي.

وفي سياق آخر، يستمرّ حاليّاً عرض مسلسل نسرين الجديد "تحالف الصّبّار" على قناة MBC.

 

 

تابعوا أيضاً:
أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر تويتر "سيدتي فن"

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي