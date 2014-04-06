الرئيس السوداني يقرر إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين

أكد الرئيس السوداني، عمر البشير، أنه تقرر إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين الذين لم تثبت عليهم تهم جنائية في الحق العام أو الخاص، مجددا التزام حكومة الخرطوم واستعدادها لتمكين الحركات حاملة السلاح من المشاركة في الحوار الوطني الجامع، وتعهد – في هذا الصدد – بإعطائها كافة الضمانات المناسبة والكافية للحضور والمشاركة في الحوار.

وكلف البشير- خلال الكلمة التي ألقاها مساء اليوم الأحد بقاعة الصداقة بالخرطوم، في لقائه مع قادة الأحزاب والقوى السياسية السودانية بحضور 60 حزبا سياسيا- كافة الجهات المختصة في الولايات والمحليات في مختلف أرجاء السودان بتمكين الأحزاب السياسية من ممارسة نشاطها السياسي داخل وخارج دورها، بلا قيود لهذا النشاط إلا من خلال نصوص القانون.

كما أكد الرئيس السوداني، أنه سيتم توسيع المشاركة الإعلامية للجميع، وتعزيز حرية الإعلام بما يمكن أجهزة الإعلام والصحافة من أداء دورها في إنجاح الحوار الوطني بلا قيد سوى ما يجب أن تلتزم به من أعراف المهنة وآدابها ونصوص القانون وكريم أخلاق السودانيين النبيلة.

وقال البشير “إن اجتماعنا اليوم هو خطوة أولى لتفعيل هذا الحوار الوطني الشامل وانطلاق مرحلة جديدة من الحياة السياسية السودانية للاتفاق على مبادئ أولية للقيام بحوار سوداني – سوداني يناقش ويقترح حلول لتوفير عقد اجتماعي سياسي جديد ينهض بالأمة السودانية ويحقق لها أمنها وأمانها في دارفور ومنطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، ويؤسس لسلام مستدام يضمن مستقبلا زاهرا لأبنائها ويحقق وحدتها الوطنية”.

وأكد حرص السودان على تعزيز علاقاتها الدولية والإقليمية وجوارها الأقرب خاصة بدولة جنوب السودان، مشيرا إلى أننا نولي العلاقة به عناية ورعاية تستوجبها العلاقة التاريخية الممتدة والمصالح المشتركة.

وأوضح البشير أن اجتماعنا اليوم يركز على التداول حول كيفية إدارة الحوار وآلياته التي يرجى أن تشرف على التحضير له تحديدا للمشاركين من جميع فئات المجتمع وشرائحه السياسية والفكرية والثقافية والاجتماعية، لافتا إلى أن علاج المشاكل التي أمامنا تتطلب مشاركة جميع القوى الفاعلة في بلادنا أحزابا وهيئات وسياسيين وعلماء ورجال أعمال وكافة شرائح المجتمع السوداني.

ودعا الرئيس السوداني، القوى السياسية والأحزاب “المترددة” في الدخول في الحوار إلى المشاركة والإسهام مع كافة قوى السودان في تطوير هذا الجهد، وأن يستجيبوا لنداء الوطن، مؤكدا ضرورة أن نعلي أجندة الوطن فوق العصبية والحزبية والجهوية وحظوظ الأنفس الطامحة.