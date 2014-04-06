تقرير - يوفنتوس يسعى للتخلص من 5 لاعبين

بحسب تقارير متنوعة في وسائل الإعلام الإيطالية، فإن يوفنتوس يرغب في تقليص قائمة فريقه في الصيف المقبل بالتخلص من 5 لاعبين دفعة واحدة.

ميركو فوتشينيتش يأتي على رأس القائمة بالنظر إلى أنه كان معروضا للبيع في فترة الانتقالات الشتوية الماضية، والوقت فقط حال دون رحيله إلى أرسنال الإنجليزي أو إنتر ميلان الإيطالي.

فوتشينيتش لاعب روما السابق وصاحب الـ29 عاما يتمتع بسرعة كبيرة ومهارة في المراوغات، لكن فاعليته أمام المرمى جعلته رابعا في حسابات مدرب الفريق الإيطالي أنطونيو كونتي.

بات ميركو بديلا لكارلوس تيفيز وفرناندو يورينتي والإيطالي بابلو أوزفالدو.

الاسم الثاني الذي يرغب يوفنتوس في إبعاده هو فابيو كوالياريلا، وقد كاد اللاعب أن يرحل في الصيف الماضي لكن سعره كان وقتها 8 ملايين يورو، وهو رقم لم يجد البيانكونيري من يدفعه.

هذا الصيف سينخفض الرقم كثيرا بحسب صحيفة توتو سبورت، وبالتالي زادت فرص اللاعب في إيجاد فريق جديد.

الثالث هو سباستيان جيوفنكو، الذي لا يرغب في البقاء كبديل في يوفنتوس، ويأمل في العودة لنادي بارما.

أما الرابع والخامس فهما فريدريكو بيلوسو وسيمون بادوين، وهو ثنائي لم يقنع كونتي بقدراته.