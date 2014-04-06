بالأرقام - بيل يحمل لواء رونالدو مع ريال مدريد

لا قلق في ريال مدريد حين يغيب كريستيانو رونالدو، والفضل يعود لوجود جاريث بيل بقميص الميرنجي.

جاريث بيل سجل 7 أهداف في 6 مباريات خاضها ريال مدريد بدون كريستيانو رونالدو، ليؤكد الويلزي قدرته على قيادة الميرنجي.

وجاء التقرير من صحيفة أس الإسبانية، التي أبرزته بعد إحراز بيل لهدف في مباراة ريال سوسيداد، والتي غاب عنها رونالدو للراحة.

بيل في المجمل أحرز 18 هدفا لريال مدريد هذا الموسم، وهو الموسم الأول له بعد الانتقال في الصيف الماضي قادما من توتنام هوتسبر مقابل 100 مليون يورو.

من بين أهداف النجم الأغلى في العالم، هاتريك أحرزه في صفوف بلد الوليد.