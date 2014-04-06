أخبار عاجلة

طائرة الأهلي تواجه الجيش.. والزمالك مع الشرقية -
الجبلاية تدرس إلغاء منتخب مصر مواليد 2002 -
جيجز يصل القاهرة اليوم بصحبة كأس دوري الأبطال -
بالصور.. مشادة بين الدفاع وهيئة المحكمة بقضية ''اغتيال النائب العام السابق" والتأجيل لـ 8أبريل -
المشدد 7 سنوات لمتهمين في قضية أحداث عنف الظاهر -
قوافل دعوية في الوادي الجديد للتوعية بحق اليتيم -
تفجير قطارات سان بطرسبيرج: المنفذ المشتبه به "من قرغيزستان" -
مصرع سيدة في انهيار منزل بالشرقية -
ننشر جداول امتحانات آخر العام لجميع صفوف النقل بالإسكندرية -
8 الصبح - لقاء مع مؤسسي "مجلة برايل" أول مجلة للمكفوفين مع الصحفيين أحمد المراغي وأحمد ابو هميلة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

بالأرقام - بيل يحمل لواء رونالدو مع ريال مدريد

Google+ Print
بالأرقام - بيل يحمل لواء رونالدو مع ريال مدريد بالأرقام - بيل يحمل لواء رونالدو مع ريال مدريد

لا قلق في ريال مدريد حين يغيب كريستيانو رونالدو، والفضل يعود لوجود جاريث بيل بقميص الميرنجي.

جاريث بيل سجل 7 أهداف في 6 مباريات خاضها ريال مدريد بدون كريستيانو رونالدو، ليؤكد الويلزي قدرته على قيادة الميرنجي.

وجاء التقرير من صحيفة أس الإسبانية، التي أبرزته بعد إحراز بيل لهدف في مباراة ريال سوسيداد، والتي غاب عنها رونالدو للراحة.

بيل في المجمل أحرز 18 هدفا لريال مدريد هذا الموسم، وهو الموسم الأول له بعد الانتقال في الصيف الماضي قادما من توتنام هوتسبر مقابل 100 مليون يورو.

من بين أهداف النجم الأغلى في العالم، هاتريك أحرزه في صفوف بلد الوليد.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع