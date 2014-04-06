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فلاح يخبئ بندقيه داخل المسجد .. والشرطة تلقي القبض عليه بالمنيا

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فلاح يخبئ بندقيه داخل المسجد .. والشرطة تلقي القبض عليه بالمنيا فلاح يخبئ بندقيه داخل المسجد .. والشرطة تلقي القبض عليه بالمنيا

ارشيفية

نجحت السلطات الأمنية بالمنيا، اليوم الاحد، برئاسة المقدم محمود الجيار رئيس مباحث مركز سمالوط، والنقيب عبد العزيز فرحات معاون المركز، والنقيب هانى عجلان، من ضبط فلاح يوضع سلاحه داخل المسجد لمنع الشرطة العثور عليه.

وتلقى اللواء أسامة متولى مدير أمن المنيا، اخطاراً ، من مأمور مركز شرطة سمالوط بالمنيا ، يفيد من ضبط ”عيد على عبد الغنى ،52 سنة ، فلاح ، مقيم بعزبة الست ميرا التابعة لعزبة القمادير بسمالوط ، أثناء مداهمة منزله للتفتيش.

وبأذن من النيابة العامة، تبين أن المتهم يوضع سلاحه داخل مسجد الرحمن الذى يقع أمام منزله لمنع العثور على البندقية ، وبالإضافة ان المتهم هو الوحيد الذى يوضع معه مفتاح المسجد، وبتفتيش المسجد عثرت القوة على بندقية آلى داخل المسجد ، وتحرر عن ذلك المحضر رقم “2037 ” إدارى المركز.

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