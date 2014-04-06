عضو المكتب السياسي بحملة السيسي : المشير مرشح استثنائي

قالت دكتورة منى القويضي، أحد المتحدثين الإعلاميين لحملة السيسي، وعضو المكتب السياسي، أن وزير الدفاع والإنتاج الحربي السابق المشير عبدالفتاح السيسي يسعى إلى مقابلة كافة أطياف الشعب المصري.

وأضافت القويضي في مداخلة للإعلامي جابر القرموطي في برنامج “مانشيت” قائلة “أن حملة السيسي غير تقليدية وهذا أمر فرض علينا ” مؤكدة أن السيسي مرشح إستثنائي جاء في ظروف استثنائية.

وأوضحت أن المشير قابل عدد من المعاقين وأسرهم اليوم وكان هناك إهتمام كبير لسماع مشاكلهم ومحاولة إيجاد حلول لها،كما أشارت إلى أن الحملة ستبدأ الترويج الرسمي للسيسي في مايو المقبل.