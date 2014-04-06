أخبار عاجلة

طائرة الأهلي تواجه الجيش.. والزمالك مع الشرقية -
الجبلاية تدرس إلغاء منتخب مصر مواليد 2002 -
جيجز يصل القاهرة اليوم بصحبة كأس دوري الأبطال -
بالصور.. مشادة بين الدفاع وهيئة المحكمة بقضية ''اغتيال النائب العام السابق" والتأجيل لـ 8أبريل -
المشدد 7 سنوات لمتهمين في قضية أحداث عنف الظاهر -
قوافل دعوية في الوادي الجديد للتوعية بحق اليتيم -
تفجير قطارات سان بطرسبيرج: المنفذ المشتبه به "من قرغيزستان" -
مصرع سيدة في انهيار منزل بالشرقية -
ننشر جداول امتحانات آخر العام لجميع صفوف النقل بالإسكندرية -
8 الصبح - لقاء مع مؤسسي "مجلة برايل" أول مجلة للمكفوفين مع الصحفيين أحمد المراغي وأحمد ابو هميلة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

عضو المكتب السياسي بحملة السيسي : المشير مرشح استثنائي

Google+ Print
عضو المكتب السياسي بحملة السيسي : المشير مرشح استثنائي عضو المكتب السياسي بحملة السيسي : المشير مرشح استثنائي

قالت دكتورة منى القويضي، أحد المتحدثين الإعلاميين لحملة السيسي، وعضو المكتب السياسي، أن وزير الدفاع والإنتاج الحربي السابق المشير عبدالفتاح السيسي يسعى إلى مقابلة كافة أطياف الشعب المصري.

وأضافت القويضي في مداخلة للإعلامي جابر القرموطي في برنامج “مانشيت” قائلة “أن حملة السيسي غير تقليدية وهذا أمر فرض علينا ” مؤكدة أن السيسي مرشح إستثنائي جاء في ظروف استثنائية.

وأوضحت أن المشير قابل عدد من المعاقين وأسرهم اليوم وكان هناك إهتمام كبير لسماع مشاكلهم ومحاولة إيجاد حلول لها،كما أشارت إلى أن الحملة ستبدأ الترويج الرسمي للسيسي في مايو المقبل.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
8 الصبح - د/عبد المنعم المشاط يوضح أهم المنافع التى سوف تعود على مصر بعد لقاء السيسي وترامب

8 الصبح - د/عبد المنعم المشاط يوضح أهم المنافع التى سوف تعود على مصر بعد لقاء السيسي وترامب

بالفيديو.. كلمة السيسي خلال اجتماع غرفة التجارة الأمريكية

بالفيديو.. كلمة السيسي خلال اجتماع غرفة التجارة الأمريكية

الفاينانشيال تايمز: زيارة السيسي اعتمادًا رمزيا له.. ونقطة تحول في علاقة البلدين

الفاينانشيال تايمز: زيارة السيسي اعتمادًا رمزيا له.. ونقطة تحول في علاقة البلدين

نص كلمة السيسي أمام غرفة التجارة الأمريكية: أثق في دعمكم لمسار الإصلاح الاقتصادي بمصر

نص كلمة السيسي أمام غرفة التجارة الأمريكية: أثق في دعمكم لمسار الإصلاح الاقتصادي بمصر