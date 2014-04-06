مالاجا يدك شباك غرناطة برباعية في الدوري الإسباني

أمطر مالاجا شباك ضيفه غرناطة بأربعة أهداف مقابل واحد في اللقاء الذي جمعهما اليوم الأحد في إطار منافسات الجولة الـ32 من الدوري الإسباني.

سجل أهداف مالاجا إجناسيو كاماتشو في الدقيقتين “14 – 37″ ونور الدين أمرابط في الدقيقة “50″ من ركلة جزاء، وخوان ميجيل خمينيز لوبيزفي الدقيقة “74″.

بينما حفظ المغربي يوسف العربي ماء وجه الضيوف بتسجيل هدف في الدقيقة 78 بعد أن أهدر ركلة جزاء في الدقيقة “45″.

وبهذه النتيجة، يرتفع رصيد مالاجا إلى 38 نقطة في المركز الـ11 ويتجمد رصيد غرناطة عند 34 نقطة في المركز الـ14.

وكالات