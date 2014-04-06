نبيل فهمي : على “الإخوان ” إثبات انتماءهم لمصر

أكد وزير الخارجية، نبيل فهمي، أن المجتمع المصري لن يقبل أن يمارس أي طرف العنف سواء “الإخوان المسلمون” أو غيرها ، موضحا أن المشكلة ليست بين الإخوان والحكومة المصرية وإنما بين الإخوان والشعب المصري ، داعيا إياهم في الوقت ذاته إلى احترام إرادة ورأي الشعب المصري وأن يعيدوا إثبات أنهم مصريون.

وقال فهمي ـ في مقابلة خاصة مع قناة “سكاي نيوز عربية” اليوم الأحد – تبث كاملة في تمام العاشرة مساء بتوقيت أبوظبي – “إن العلاقات مع واشنطن مضطربة وستظل مضطربة على الأقل إلى حين انتهاء خارطة الطريق” ، مشيرا إلى أن تلك العلاقات لن تعود إلى ما كانت عليه سابقا وإنما أحسن أو بشكل جديد لأن السياسة المصرية تغيرت وأن مصر لن تعتمد على أحد.

وأوضح أن السياسة الأمريكية تقوم على نفس مبدأ الاقتصاد المتمثل في اغتتنام فرصة الربح ودراسة نسبة الخسارة ، مشيرا إلى أن الأمريكيين أخطأوا مرتين في ثورتي 2011 و2013″.

وبشأن المياه ونهر النيل ، قال فهمي “إن المياه قضية وجود مصرية ، لن نتهاون فيها وطريق الحل مع إثيوبيا غير مسدود” ، وأضاف “إن اعتماد مصر على النيل واقع ، لكن الحراك السياسي هو الذي حرك الحوار في اتجاه لا أستطيع التنبؤ به”.