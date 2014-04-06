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نوبيون يطالبون بإقالة وزير الداخلية ومحافظ أسوان

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نوبيون يطالبون بإقالة وزير الداخلية ومحافظ أسوان نوبيون يطالبون بإقالة وزير الداخلية ومحافظ أسوان

اشتباكات قبيلتي « الهلايل والنوبيين»

طالب أبناء النوبة المقيمين بالقاهرة بإقالة كل من وزير الداخلية ، محافظ اسوان والقيادات التنفيذية بالمحافظة ،مدير امن اسوان ونائبه وجميع القيادات الامنية بالمحافظة ،مع احالتهم الى التحقيق.
> وفى البيان العاجل الذى وجهوه لرئيس الوزراء م إبراهيم محلب طالبوا ايضا بتكليف وزير العدل بسرعة ندب قاضى تحقيق من القاهرة للتحقيق الفورى والعاجل فى ماحدث من قتل وأصابة ،العمل الفورى على سحب جميع الاسلحة بكافة انوأعها من الجميع ، وعمل كردون أمنى على المنطقة مع تكثيف التواجد الامنى بصفة مستمرة حتى انتهاء التحقيقات .

وعقب الوقفة الإحتجاجدية التى نظموها ىأمام قصر عابدين مساء اليوم ،أعلنوا أنهم سبق وحذروا منذ حوالى 15يوما الجهات الامنية والتنفيذية ،ومحافظ باسوان من وقوع كارثة قبل حدوثها، ولكن الجهاز الامنى باسوان ومحافظ اسوان استخفوأ بما جاء بشكواهم
> وأكدوا لرئيس الوزراء فى بيانهم على الإنسحاب الكامل لقوات الشرطة والجيش عقب زيارته.

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