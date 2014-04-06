بالفيديو - الأهلي يدهس ' العواجيز ' .. ويحقق انتصاره الأول في العهد الجديد

أوقف الأهلي نزيف النقاط بانتصاره على مصر للمقاصة بأربعة أهداف مقابل هدف في المباراة المؤجلة من الاسبوع رقم 11 في الدوري الممتاز.

الأهلي فاز لأول مرة بعد 4 إخفاقات متتالية في الدوري وأبطال إفريقيا، بعد السقوط أمام الداخلية وإنبي ومباراتي أهلي بنغازي.

وحقق الفريق الأحمر الانتصار الأول في عهد مجلس إدارته الجديد برئاسة محمود طاهر.

ورفع الأهلي رصيده إلى 23 نقطة محتلا المركز الثالث متساويا مع الاتحاد السكندري، ولازال الفريق الأحمر يملك في جعبته مباراة مؤجلة.

قاد عبد الله السعيد قوات الأهلي للفوز، بعدما سجل هدفين بخلاف هدف لعمرو جمال وأخر لمحمود حسن تريزيجيه.

وحتى هدف المقاصة الوحيد، جاء من لاعب سابق بالأهلي وهو حسين السيد.

العواجيز

المقاصة شارك بتشكيل من اللاعبين المخضرمين، يقودهم أيمن عبد العزيز وهاني سعيد وأحمد السيد وعمر النجدي.

وكان المقاصة قد فاز في الجولة السابقة من الدوري، وصرح مدربه طارق يحيى بأن "العواجيز لازالوا قادرين على اللعب".

"العواجيز" استهلوا مباراة الأهلي بشكل جيد، وتأمين دفاعي كبير حال دون أن يهدد الفريق الأحمر خصمه حتى الدقائق الأخيرة من الشوط الأول.

لكن قبيل انتهاء الشوط، سجل عمرو جمال هدفا جميلا بضربة رأس اعتاد على إحرازها.

يدان-السعيد

في الشوط الثاني، ارتفع نسق الأهلي في الهجوم بشكل ملحوظ، خاصة عن طريق عبد الله السعيد.

السعيد سجل هدفين من تمريرتين لموسى يدان، أحرزهما نجم الإسماعيلي السابق بتصويبتين ذكيتين للغاية.

الفريق الأحمر سير المباراة بسهولة طوال الشوط الثاني، واحتفى بالهدف الرابع الذي أحرزه تريزيجيه من ارتباك دفاعي للمقاصة وتصويبة من لاعب الوسط الواعد.

وفشل الأهلي فقط في حماية شباكه نظيفة بعدما سجل حسين السيد هدفا للفريق من تصويبة بقدمه اليمنى سكنت مرمى شريف إكرامي.

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